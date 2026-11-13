ITSE celebra nueve años y se prepara para cerrar inscripciones el 18 de noviembre

La institución ofrece 16 carreras técnicas distribuidas en cuatro escuelas. Los aspirantes tienen hasta el próximo martes para completar el proceso de admisión.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) conmemora nueve años de trayectoria mientras se prepara para cerrar, el próximo 18 de noviembre, su proceso de inscripción para los aspirantes interesados en ingresar a esta institución de educación superior.

Como parte de su oferta académica, el ITSE cuenta con 16 carreras técnicas distribuidas en cuatro escuelas vinculadas a sectores estratégicos del mercado laboral: hotelería, negocios, innovación digital y tecnología industrial.

Héctor Poveda, subgerente de Currículum del ITSE, explicó que uno de los principales requisitos para ingresar es contar con diploma de bachiller. No obstante, los estudiantes que cursan el último año de secundaria también pueden acercarse a realizar el proceso con el diploma de primer ciclo y sus créditos académicos.

Para el público en general, contar con un diploma de secundaria es indispensable.

Nueve años de formación y apoyo a su comunidad

En el marco de su noveno aniversario, la institución también desarrolló actividades para reconocer a integrantes de su comunidad educativa. Entre ellas, entregó diez canastillas con artículos para bebés a estudiantes y personal administrativo que son madres.

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Dafni Mora, gerente educativa del ITSE, destacó que durante estos nueve años la institución ha avanzado en su consolidación como un centro de formación técnica de ciclo corto, enfocado en preparar talento humano para responder a las necesidades del sector productivo.

La entrega de las canastillas también fue valorada por las estudiantes beneficiadas. Yirlenin De León, madre de dos niños, manifestó que este tipo de iniciativas representa un respaldo para las mujeres que buscan continuar sus estudios mientras atienden sus responsabilidades familiares.

"Es un apoyo muy grande que nos brinda el ITSE, es un orgullo poder estudiar y tener a mi hijo aquí, al igual que lo podría hacer con mi pequeña niña", expresó.

Mientras celebra sus nueve años de funcionamiento, el ITSE mantiene el llamado a los interesados en formar parte de su comunidad académica para que completen su inscripción antes del 18 de noviembre.

Con información de Jessica Román