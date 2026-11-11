El ITSE será sede del XIV Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación Afide 2026

Panamá será sede por segunda vez de este importante evento global que reunirá a expertos de América Latina y Europa del 16 al 20 de noviembre de 2026 .

Ciudad de Panamá/El ITSE será sede de la décima cuarta edición del Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación (Afide 2026), un encuentro que, bajo el lema "Creación de una nueva cultura emprendedora y de innovación: retos para una mejor sociedad", se desarrollará en sus instalaciones para impulsar la transferencia de conocimiento en la región.

Con la participación estimada de más de 400 expositores y más de 190 ponencias, el congreso de emprendimiento buscará fortalecer el ecosistema de innovación mediante el intercambio entre organismos públicos y emprendedores de América Latina y Europa.

Al respecto, Samuel Vázquez González, presidente del Comité Organizador de Afide, detalló la estructura académica que tendrá la jornada: "El Congreso está organizado con una serie de actividades diversas, como por ejemplo, conferencias internacionales, conferencias magistrales que serán dictadas por expertos locales de Panamá e internacionales de España, de Italia, de México y Estados Unidos".

A lo largo de cinco días, este evento de innovación en Panamá contará con más de 15 conferencistas de clase mundial, consolidándose como un espacio de referencia para el debate empresarial y tecnológico.