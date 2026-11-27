Era una de las grandes revelaciones del fútbol sudamericano. Hoy, diez años después de la tragedia aérea que cambió todo, Chapecoense sigue en pie, aunque en perenne reconstrucción.

Panamá/A diez años de la tragedia aérea que golpeó a Chapecoense, las secuelas de aquel accidente siguen marcando la vida de los sobrevivientes, familiares de las víctimas y de un club que, pese a reconstruirse, todavía enfrenta las consecuencias de uno de los episodios más dolorosos del fútbol brasileño.

En noviembre de 2016, el equipo viajaba a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, cuando el avión se estrelló en las inmediaciones de La Unión, cerca de Medellín. El accidente cambió para siempre la historia de la institución y dejó profundas consecuencias físicas, emocionales y económicas.

Entre los sobrevivientes, el arquero Jackson Follmann conserva recuerdos fragmentados de aquella noche. El momento que más permanece en su memoria es cuando escuchó cómo los motores se apagaban y las luces quedaban completamente a oscuras. Después, al mirar hacia afuera y escuchar el viento, perdió el recuerdo de lo que ocurrió.

El entonces vicepresidente del club, Iván Tozzo, también recordó que no viajó con el equipo porque sentía que algo le decía que no debía hacerlo. La tragedia generó una ola de solidaridad entre Brasil y Colombia, con homenajes que conmovieron al mundo del fútbol. En un gesto histórico, Atlético Nacional pidió que Chapecoense fuera declarado campeón de la Copa Sudamericana, reconocimiento que finalmente recibió.

Sin embargo, detrás de los homenajes, las familias tuvieron que afrontar la ausencia de sus seres queridos y reconstruir sus vidas. Los hijos de varios futbolistas crecieron sin sus padres y las viudas enfrentaron una realidad completamente distinta a la que habían imaginado.

La esposa del arquero Danilo, recordó al futbolista como un padre ejemplar y muy presente en la vida de su hijo Lorenzo, quien apenas superaba los dos años cuando ocurrió la tragedia. Por su parte, la esposa del delantero Ananias relató el difícil proceso de reconstrucción personal tras perder a su compañero, con quien había compartido los sueños y sacrificios que implicaba su carrera futbolística.

A diez años del accidente, varias familias todavía mantienen procesos judiciales y esperan respuestas económicas por parte de las aseguradoras involucradas. La indemnización sigue siendo una deuda pendiente para algunos de los afectados, quienes continúan luchando por obtener el respaldo que necesitan.

Los sobrevivientes y sus caminos después de la tragedia

La vida de los sobrevivientes también tomó caminos distintos. Alan Ruschel, uno de los futbolistas que logró volver a jugar, continuó su carrera profesional y recientemente anunció su retiro, después de contribuir al regreso de Juventude a la Serie A del fútbol brasileño.

El defensor Neto afrontó una prolongada recuperación, se retiró del fútbol y posteriormente se convirtió en conferencista. Rafael Henzel, quien retomó su labor como narrador deportivo después del accidente, falleció en 2019 tras sufrir un paro cardíaco mientras jugaba fútbol con amigos.

Jackson Follmann sufrió 14 fracturas en su cuerpo y la amputación de parte de su pierna derecha. Su recuperación fue un largo proceso físico y emocional, marcado por el desafío de aceptar que no volvería a jugar fútbol profesionalmente.

“Fue difícil y será difícil por toda la eternidad porque quedó una cicatriz muy grande”, expresó al recordar el impacto que dejó aquella experiencia.

A una década de la tragedia, Chapecoense continúa intentando reconstruir su historia. El descenso matemático a la Serie B del fútbol brasileño, mencionado en el reportaje, representa otro golpe deportivo para una institución que ha tenido que afrontar numerosas dificultades desde aquel noviembre de 2016.

Pero el legado de aquella tragedia también permanece en la solidaridad que surgió entre clubes, aficionados y países. Las heridas siguen abiertas, las familias continúan esperando y el recuerdo de las víctimas permanece vivo en el fútbol mundial.

Con infromación de Dan Sister.