De acuerdo con la institución, estas acciones han beneficiado hasta el momento a más de 25 mil personas, mediante mejoras en la capacidad de abastecimiento y la recuperación de fuentes hídricas.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) ha tenido que profundizar las perforaciones de pozos en la provincia de Coclé para encontrar fuentes subterráneas de agua, ante los efectos del fenómeno de El Niño y el riesgo de una sequía más intensa durante los próximos meses.

Según explicó un vocero de la institución, años atrás era posible captar agua a unos 150 pies de profundidad; actualmente se requieren perforaciones de entre 200 y 300 pies, dependiendo del área, debido a la dificultad para encontrar fuentes hídricas con niveles constantes.

El funcionario indicó que algunos pozos antiguos, con 10, 12 y hasta 15 años de operación, mantienen un buen rendimiento, mientras que otros han comenzado a agotarse. Por ello, el Idaan ha reforzado sus trabajos para captar acuíferos más profundos, cuyos niveles freáticos tienden a ser más estables.

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Han perforado 28 pozos en Coclé

Como parte de su plan de contingencia, el Idaan ha perforado aproximadamente 28 pozos en lo que va del año y trabaja en la recuperación de otros que estaban fuera de servicio, pero que cuentan con fuentes de agua de buena calidad.

Las intervenciones se desarrollan en los distritos de Antón, Penonomé, Aguadulce y Natá, donde también se han instalado equipos, construido casetas y rehabilitado infraestructuras para incorporar nuevos pozos a la red de distribución.

De acuerdo con la institución, estas acciones han beneficiado hasta el momento a más de 25 mil personas, mediante mejoras en la capacidad de abastecimiento y la recuperación de fuentes hídricas.

Idaan se prepara para el verano de 2027

El vocero advirtió que, aunque los pozos profundos ofrecen mayor estabilidad, es necesario que se registren buenos periodos de lluvia para garantizar la recarga de los acuíferos y mantener la disponibilidad de agua subterránea.

Los trabajos forman parte de las acciones contempladas en el Plan de Acción Nacional de Agua, con el que se busca mejorar el suministro en las comunidades que presentan problemas de baja presión o falta de agua potable.

El objetivo del Idaan es fortalecer el sistema de abastecimiento de Coclé y garantizar el servicio a sus usuarios durante 2027, ante las condiciones climáticas que podrían agravarse por el fenómeno de El Niño.

Información de Nathali Reyes