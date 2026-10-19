Lotería Nacional retomará su horario regular de sorteos este miércoles 21 de octubre

El retorno al horario habitual de la Lotería Nacional se realizará a partir del miércoles.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que a partir del miércoles 21 de octubre retomará su horario regular de sorteos, con el cierre de devolución de billetes y chances no vendidos a las 12:00 mediodía y la realización del sorteo a las 3:00 p.m.

La entidad explicó que las medidas adoptadas durante la semana pasada respondieron a la situación generada por el sismo del 9 de octubre, en solidaridad con los billeteros de las áreas más afectadas por los eventos sísmicos.

Puedes leer: Resultados del sorteo de la lotería del domingo 18 de octubre de 2026

Debido a esta situación, el sorteo de la semana pasada se realizó a las 5:00 p.m., como parte de los ajustes implementados tras el movimiento telúrico.

La LNB también había extendido el proceso de devolución de los billetes y chances no vendidos hasta las 2:00 p.m., luego de las inspecciones realizadas en sus instalaciones.

Con el retorno al horario habitual, la institución agradeció la comprensión del público y reiteró que las medidas se adoptaron para apoyar a los billeteros de las zonas afectadas.