Representantes sindicales de distintos países se reunieron en la capital panameña para debatir sobre derechos laborales, seguridad social y mejores condiciones para los futbolistas profesionales. Diego Lugano y Gabriel Torres compartieron sus perspectivas sobre los desafíos de la industria.

Panamá/La ciudad de Panamá se convirtió en punto de encuentro del movimiento sindical internacional de futbolistas con la celebración de la Asamblea General de FIFPRO 2026, un evento que reunió a representantes de sindicatos y miembros de la organización provenientes de diferentes partes del mundo para analizar los desafíos de la profesión futbolística y establecer prioridades de cara a los próximos años.

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Durante las jornadas de trabajo se desarrollaron diversos talleres y simposios enfocados en identificar mecanismos, intercambiar conocimientos y promover buenas prácticas que contribuyan al fortalecimiento de la profesión futbolística a nivel mundial.

El encuentro representó además el regreso de FIFPRO a la región de Centroamérica y, por primera vez en una década, permitió reunir nuevamente a sus miembros en este punto del continente para poner sobre la mesa los avances del movimiento sindical mundial de futbolistas y su creciente participación en las decisiones relacionadas con la gestión del fútbol.

Uno de los principales temas abordados fue cómo FIFPRO y sus sindicatos afiliados pueden impulsar mejoras concretas en las condiciones laborales de los futbolistas profesionales, promoviendo mayores garantías, reconocimiento de sus derechos y mejores oportunidades dentro de la industria.

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Entre las voces presentes estuvo la del exfutbolista uruguayo Diego Lugano, quien hizo referencia a las particularidades que comparten países como Uruguay y Panamá, especialmente por tratarse de mercados futbolísticos pequeños frente a las grandes economías de este deporte.

"Cada país tiene su particularidad. Obviamente, Uruguay y Panamá tenemos cosas en común, que somos mercados pequeños, y siempre lo vamos a hacer. En lo que se refiere a la industria del fútbol, eso nos aleja de los grandes mercados, tenemos una desventaja grande", manifestó Lugano, quien también señaló que Uruguay ha experimentado esa situación durante las últimas décadas, en medio de la transformación del fútbol en una industria de grandes dimensiones.

Por su parte, el exdelantero panameño Gabriel Torres destacó la importancia de que los futbolistas sean reconocidos formalmente como trabajadores y cuenten con condiciones contractuales que les permitan acceder a derechos y beneficios sociales.

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"Tenemos que empezar por ser reconocidos como trabajadores. Estamos trabajando a nivel global o aprendiendo también para traer ideas, para poder tener un contrato que nos represente, que el jugador pueda tener acceso al seguro social, que pueda tener acceso a poder tener su casa, su carro, poder tener una hipoteca en este caso", expresó Torres.

Las declaraciones reflejan parte de los desafíos que enfrenta el fútbol profesional, particularmente en mercados donde todavía existen diferencias en materia de contratación, protección social y estabilidad económica para los jugadores.

La Asamblea Mundial de FIFPRO 2026 en Panamá permitió fortalecer los espacios de diálogo entre sindicatos de diferentes países, compartir experiencias y establecer líneas de trabajo para continuar promoviendo mejores condiciones laborales y una mayor participación de los futbolistas en las decisiones que afectan su profesión.

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