Bad Gyal explica por qué rechazó bailar con Rauw Alejandro tras su separación de Rosalía

Con ello, la cantante distinguió entre rechazar un acercamiento sobre el escenario y mantener una relación respetuosa con su compañero de profesión.

Bad Gyal volvió a referirse al incómodo momento que protagonizó con Rauw Alejandro durante un concierto en Puerto Rico, cuando decidió rechazar un baile frente al público. Tres años después de aquella escena, la cantante española explicó que su reacción estuvo relacionada con la reciente ruptura del artista puertorriqueño con Rosalía y con las posibles interpretaciones de su comportamiento.

La intérprete de Fiebre abordó el episodio durante una entrevista concedida al canal de YouTube Molusco TV. Allí aseguró que mantiene su postura y que, si volviera a encontrarse en circunstancias similares, no cambiaría la decisión que tomó sobre el escenario.

“De ese momento justamente no me arrepiento de nada... Preferí no salpicarme con ese tema”, manifestó la artista al recordar la controversia. También resumió su posición con una frase: “Prefería quedar de siesa”.

La situación ocurrió en el Coliseo de Puerto Rico, durante el cierre de la gira Saturno de Rauw Alejandro. En plena presentación, el cantante intentó acercarse a Bad Gyal para bailar reguetón, pero ella marcó distancia. El intercambio fue observado por los asistentes y posteriormente generó numerosas reacciones en redes sociales.

Para la catalana, aceptar el acercamiento podía provocar una polémica todavía mayor. En su explicación mencionó la posibilidad de que algunas personas cuestionaran su relación con Rosalía, después de que la cantante y Rauw Alejandro hubieran terminado su compromiso meses antes.

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Según recordó, temía encontrarse con comentarios como “va de amiga de Rosalía y luego se pone y le perrea a Rauw”. Por esa razón, consideró preferible afrontar las críticas por mostrarse distante que quedar involucrada en interpretaciones relacionadas con la vida sentimental de otros artistas.

Bad Gyal reconoció que aquel episodio podía haberle “salpicado mal” y explicó por qué evaluó cuidadosamente la repercusión pública. “Hay que recordar, Rosalía y Rauw son dos artistas más grandes que yo... Tengo que vigilar cómo me doy a conocer al mundo”, señaló durante la conversación.

La escena original incluyó un intercambio verbal que aumentó la atención sobre lo ocurrido. Después del rechazo, Rauw Alejandro comentó ante el público: “Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida, yo no sé”.

La respuesta de la cantante fue inmediata: “A mí que no me involucren, hay muchas nenas guapas por aquí”. El puertorriqueño señaló entonces que estaba soltero y podía actuar de esa manera, mientras ella insistió en mantener su participación dentro de los límites de la actuación musical.

“Yo voy a hacer lo que me toca que es cantar”, expresó Bad Gyal durante aquella presentación. Sus palabras circularon ampliamente y alimentaron comentarios sobre una posible tensión entre ambos intérpretes, aunque la artista ahora ha ofrecido una explicación distinta sobre sus motivos.

En la entrevista, también aclaró que el episodio no deterioró su relación con Rauw Alejandro. Según explicó, ambos pudieron conversar tranquilamente después de lo sucedido y mantienen un trato cordial. Asimismo, indicó que la situación no perjudicó sus posibles colaboraciones profesionales.

La cantante no presentó el rechazo como un conflicto personal con el puertorriqueño, sino como una decisión tomada ante el contexto mediático. Sus palabras llegan después de comentarios sobre las imágenes del concierto, que no explicaban sus motivos.

La nueva declaración permite conocer cómo interpretó Bad Gyal aquella exposición pública. Su decisión, según relató, respondió a la preocupación por las consecuencias que podía tener un baile en un contexto marcado por la separación de dos figuras internacionales.