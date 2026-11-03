Meghan Markle regresa a la televisión con MasterChef Junior Australia y aclaran cuál será su papel

La nueva edición reunirá a aspirantes que buscarán demostrar creatividad, conocimientos y entusiasmo por la cocina ante las cámaras de la televisión australiana.

Meghan Markle volverá a aparecer en la televisión australiana en 2027, esta vez vinculada a Junior MasterChef Australia, el concurso gastronómico protagonizado por niños. La duquesa de Sussex acompañará a la chef Poh Ling Yeow en el regreso del programa, que lleva seis años fuera de pantalla y se emitirá por Network 10.

El anuncio generó versiones diferentes sobre las funciones que desempeñará la esposa del príncipe Harry. Aunque algunos medios la presentaron inicialmente como conductora o copresentadora, la productora Endemol Shine Australia la identificó oficialmente como invitada especial. Su participación estará orientada a acompañar y estimular a los pequeños concursantes, sin que se haya confirmado que asumirá la presentación principal.

La noticia fue comunicada el 27 de octubre y supone un reencuentro con un equipo que Meghan ya conoce. En abril de 2026 participó como jueza invitada en MasterChef Australia, durante una visita al país. Aquella aparición se emitió posteriormente y, según Paramount, consiguió la mayor audiencia dominical del programa desde 2023.

La propia Meghan explicó por qué aceptó regresar: “Pasé un tiempo increíble con todo el equipo de MasterChef el pasado abril, así que cuando me propusieron volver para trabajar con este grupo de jóvenes talentos, acepté de inmediato. Me encanta cocinar con mis hijos, así que ver lo que estas jóvenes estrellas crean en la cocina será muy divertido. ¡Estoy deseando descubrir qué preparan!”.

La referencia a sus hijos, Archie y Lilibet, conecta el nuevo compromiso con una actividad que, según ha contado, forma parte de su vida familiar. En esta ocasión, sin embargo, serán los participantes infantiles quienes ocuparán el centro del formato, con recetas, pruebas y oportunidades para mostrar sus habilidades culinarias.

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Poh Ling Yeow también celebró la recuperación del concurso: “Estoy encantadísima de que Junior MasterChef regrese a nuestras pantallas. La gente suele preguntarme si volverá, así que sé que la noticia despertará mucha emoción”. La cocinera recordó además su experiencia previa con Meghan y expresó su entusiasmo por conocer a los nuevos participantes.

“Me encantó grabar con Meghan a principios de este año, y reencontrarnos será un verdadero placer. Estoy deseando conocer a nuestros pequeños aventureros culinarios: espero muchas sorpresas deliciosas y también alguna travesura”, añadió Yeow en el comunicado difundido por la producción.

El rodaje está previsto en las instalaciones de MasterChef Australia en Melbourne y se desarrollaría durante varias semanas de 2027. No se ha anunciado una fecha concreta de estreno. Tampoco existe confirmación de que el príncipe Harry o sus hijos acompañen a Meghan durante las grabaciones.

El proyecto amplía su relación con los contenidos gastronómicos. La duquesa protagonizó la serie de estilo de vida Con amor, Meghan, para Netflix, en la que compartía recetas y propuestas relacionadas con la hospitalidad. Además, en 2016 había participado como jueza invitada en Chopped Junior, otro concurso culinario infantil estadounidense.

Por su parte, Poh continuará vinculada a la versión principal de MasterChef Australia. Está previsto que forme parte de la temporada 19 junto con Andy Allen, Sofia Levin y Jean-Christophe Novelli, además de participar en el regreso de la competencia para niños.

Junior MasterChef Australia será producido por Endemol Shine Australia, compañía integrada en Banijay Entertainment, y tendrá distribución internacional a través de Banijay Rights. La incorporación de Meghan marca así su regreso al formato, aunque la productora ha definido su presencia como una colaboración especial y no como una sustitución de la conductora.