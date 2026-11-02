Kim Kardashian revela que necesita una cirugía de esófago y recuerda la enfermedad de su padre

Kim Kardashian enfrenta una nueva preocupación por su salud. La empresaria estadounidense reveló que deberá someterse a una intervención para retirar unas irregularidades detectadas en el esófago, después de recibir un diagnóstico de esofagitis. La noticia adquirió un significado especialmente delicado para ella por los antecedentes familiares: su padre, Robert Kardashian, falleció a causa de cáncer de esófago.

La información apareció en un adelanto del programa The Kardashians, donde la fundadora de Skims habló sobre las consultas médicas y la inquietud que le produce el procedimiento. “He consultado a un par de médicos y últimamente no he podido dejar de pensar en esto”, reconoció ante las cámaras.

Kardashian explicó que ha preferido mantener la situación dentro de un círculo reducido. “No se lo he contado a mucha gente, porque creo que es algo que me toca muy de cerca y, sencillamente, no quiero entrar en eso”, afirmó. Su decisión está relacionada con el recuerdo de su padre, quien murió en 2003, cuando tenía 59 años.

La estrella también expresó la esperanza de que los tratamientos puedan ayudarla. “Como mi papá murió de cáncer de esófago, ojalá pueda tomar medicamentos y esto desaparezca”, comentó. Sus palabras reflejan el temor que le provoca encontrar semejanzas entre sus problemas médicos y la experiencia que vivió su familia.

En las imágenes promocionales, Kim aparece ingresando a un hospital. La secuencia incluye a su madre, Kris Jenner, acompañándola y consolándola mientras permanece en una cama. Durante la narración, la empresaria precisa qué le comunicaron los especialistas: “El médico dice que tengo estas irregularidades en el esófago y que tienen que extirparlas. Es lo mismo que tenía mi papá”.

A sus 46 años, Kardashian había revelado previamente en esta temporada del reality que le diagnosticaron esofagitis. Se trata de una inflamación e irritación de los tejidos que recubren el esófago, el conducto que transporta los alimentos hacia el estómago. Según la Clínica Mayo, una de sus causas frecuentes es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque también puede relacionarse con determinados medicamentos y otras alteraciones.

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Es importante distinguir entre la esofagitis y el cáncer de esófago: son enfermedades diferentes. El diagnóstico comunicado por Kardashian no confirma que padezca cáncer. Algunas alteraciones esofágicas persistentes, sin embargo, requieren seguimiento médico por sus posibles complicaciones y por su relación con determinados factores de riesgo.

La División de Gastroenterología de la Universidad de Washington explica que la inflamación crónica puede producirse como consecuencia del reflujo ácido. También señala que aproximadamente uno de cada diez pacientes con reflujo podría desarrollar esófago de Barrett, una transformación del revestimiento del esófago que puede incrementar el riesgo de cáncer.

No es la primera vez que la salud de Kim Kardashian ocupa espacio en su programa familiar. En noviembre de 2025 contó que sus médicos habían identificado un aneurisma cerebral que, según le explicaron, llevaba años presente. Aquella revelación también permitió conocer aspectos de sus evaluaciones clínicas a través de la televisión.

La aparición de Kris Jenner en las imágenes anticipadas añade una dimensión familiar al relato. Su presencia acompaña las declaraciones de Kim sobre la pérdida de Robert Kardashian y permite observar cómo la empresaria comparte con su madre un momento relacionado con las preocupaciones que enfrenta.

Por ahora, el adelanto no especifica la fecha de la intervención ni presenta resultados posteriores. La información difundida se limita al diagnóstico de esofagitis, las irregularidades que los médicos planean extirpar y las preocupaciones que la empresaria expresó ante las cámaras.