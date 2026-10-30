Kim Kardashian revela cuál es su palabra favorita en español durante su visita a México

Su respuesta fue breve, pero despertó comentarios entre los asistentes y sus seguidores.

Kim Kardashian sorprendió durante su reciente visita a Ciudad de México al revelar cuál es su palabra favorita en español. La empresaria estadounidense participó en un encuentro con la prensa para presentar la segunda temporada de “Todo Vale”, la serie creada por Ryan Murphy, y protagonizó un momento espontáneo cuando le preguntaron qué expresión de nuestro idioma le gustaba especialmente.

“¿Cómo se dice amor?… Amor, claro, es mi palabra favorita”, respondió Kardashian, demostrando su entusiasmo por utilizar una expresión que tiene un significado universal. La empresaria compartió el momento junto a sus compañeras de reparto, durante una conversación en la que también hablaron sobre sus experiencias en México y la relación que han construido mientras trabajan juntas.

La visita de Kim formó parte de las actividades promocionales de la segunda temporada de “Todo Vale”, producción en la que interpreta a una prestigiosa abogada especializada en divorcios. La serie, desarrollada por Ryan Murphy, reúne a un elenco encabezado por Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts. Los nuevos episodios tienen previsto su estreno el 4 de noviembre a través de Disney+.

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Con 343 millones de seguidores en redes sociales, Kardashian continúa ampliando su presencia en el entretenimiento. Aunque es reconocida principalmente por sus negocios, su participación en esta producción representa otro paso en su trayectoria como actriz. La empresaria comenzó sus estudios de Derecho en 2018 y ha expresado públicamente su interés por avanzar en esa formación.

Durante la presentación, también reflexionó sobre el significado que tiene el éxito en su vida. Lejos de relacionarlo exclusivamente con el dinero, los automóviles o las prendas de lujo, destacó que la felicidad es el elemento que realmente determina si una persona ha alcanzado sus objetivos.

“El éxito es muy subjetivo, pero la felicidad es éxito; no importa si es el dinero, el trabajo, los autos o la ropa, es pura felicidad”, expresó Kardashian al compartir su perspectiva sobre los logros personales y profesionales.

Naomi Watts coincidió con esa interpretación y ofreció su propia definición. “El éxito es poder elegir lo que tú deseas hacer”, comentó la actriz británica, quien también aprovechó su estancia en la capital mexicana para disfrutar de la gastronomía local.

Watts contó que había quedado encantada con los tacos y resumió su experiencia con una expresión que provocó sonrisas entre sus compañeras: “Los amé… Tacos todo el día, toda la noche”. La actriz también recordó que tiene una conexión especial con México, pues contrajo matrimonio en el país.

Kardashian explicó que el entusiasmo de Naomi por descubrir nuevos restaurantes se había trasladado al grupo de las protagonistas. “Tenemos un chat y ella ya nos dijo todos los restaurantes a los que tenemos que ir y toda la comida que tenemos que probar”, contó, dejando ver la cercanía que existe entre las integrantes del elenco.

Otro momento destacado estuvo relacionado con Sarah Paulson. Kim habló sobre la complicidad que han desarrollado y aseguró que descubren nuevas coincidencias constantemente. “Nos descubrimos cada día. Cada día, cada entrevista”, comentó. Paulson respondió con humor y ambas continuaron intercambiando bromas frente a los medios.

Al referirse a las grabaciones, Kardashian explicó que disfrutó especialmente los cambios que experimentan los personajes y las tensiones que surgen entre ellos. Describió la experiencia como uno de los trabajos más divertidos que ha tenido.

Así, entre conversaciones sobre actuación, gastronomía y experiencias personales, Kim Kardashian dejó una curiosidad de su visita a México: su palabra favorita en español es amor.