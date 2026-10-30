DD White: la bisabuela de 72 años que convirtió OnlyFans en su nuevo plan de jubilación

Con 72 años y ocho bisnietos, DD White encontró una nueva actividad después de retirarse de la empresa manufacturera que cofundó con su marido. La estadounidense convirtió la creación de contenido para adultos en su proyecto de jubilación y hoy tiene una cuenta en OnlyFans, un sitio web propio y cuatro nominaciones a los premios AVN.

White dejó el mundo corporativo a los 65 años. Durante décadas trabajó junto a su esposo italiano, con quien lleva 40 años de matrimonio, en un negocio que nació en el garaje de su casa. La pareja empezó sin empleados y sacó adelante la compañía hasta convertirla en una operación formal.

Al recordar aquellos primeros pasos en el programa The Lexis Star Show, explicó su participación: “No solo hacía placas de circuito impreso y soldadura, y ayudaba en todo eso desde el principio, porque empezamos desde nuestro garaje. Solo los dos. Así comenzamos”. White también asumió responsabilidades administrativas.

Su llegada a la contabilidad ocurrió sin formación específica. La decisión respondió a que no quería contratar a otra persona para esa función. “En realidad, accidentalmente entré a la contabilidad cuando mi marido y yo decidimos comenzar una empresa manufacturera, y yo no quería tener que contratar a nadie”, relató.

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También recordó con humor cómo aceptó esa responsabilidad: “Pensé, está bien, puedo hacer esa contabilidad. Puedo equilibrar una chequera. ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, vaya. ¡Sí que lo descubrí!”. White mantuvo esa función hasta que se retiró de la compañía a los 65 años.

Su incursión en el contenido para adultos comenzó junto a su esposo. Se conocieron durante una noche de Ladies Night en una discoteca y, durante los primeros años de relación, practicaron el intercambio de parejas. Pusieron esa dinámica en pausa mientras criaban a su familia ensamblada. Cuando sus hijos y nietos llegaron a la adultez, ambos retomaron esa faceta.

En esa etapa empezaron a grabar sus encuentros íntimos y a compartirlos en plataformas dirigidas a la comunidad swinger. La respuesta que recibió White creció y algunos usuarios manifestaron interés en conocerla personalmente. Esa demanda los llevó a crear un sitio web y abrir un perfil exclusivo para ella en OnlyFans.

Su presencia digital avanzó con rapidez. La creadora reúne casi 35.500 seguidores en Instagram y ha recibido cuatro nominaciones a los premios AVN, que reconocen logros en la industria del entretenimiento para adultos. Su cuenta aparece identificada como “Perfil generado con IA”, etiqueta que podría indicar el uso de herramientas de inteligencia artificial para editar fotos y videos.

A sus 72 años, White continúa activa en sus plataformas y define esta etapa como “un gran plan de jubilación”. Después de décadas en la manufactura, encontró un espacio nuevo en otra industria y construyó una comunidad alrededor de su contenido.

El proyecto también está ligado a una relación de cuatro décadas. Su esposo participa en la producción y ambos comenzaron esta actividad después de dedicar años a la crianza de sus hijos y nietos. Según White, la creación de contenido empezó en el ámbito privado y la respuesta de los usuarios impulsó la apertura de canales propios. Su historia reúne además cuatro décadas de matrimonio y una numerosa familia ensamblada.

La historia de DD White llama la atención por la combinación de su edad, su familia y su incursión en OnlyFans. La bisabuela mantiene sus perfiles, suma seguidores y participa en una industria que suele asociarse con creadores más jóvenes.