Hayden Panettiere: La investigación cierra y confirma cómo murió la actriz

Las autoridades de Greenville, Carolina del Sur, concluyeron la investigación policial sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville. El Departamento de Policía informó que el fallecimiento, ocurrido el 16 de agosto, fue clasificado como accidental, en consonancia con la determinación previa del médico forense. Panettiere tenía 36 años cuando fue encontrada sin respuesta en un apartamento.

La decisión llega más de dos meses después de su muerte y pone fin a la pesquisa local, que continuó abierta incluso después de que la oficina forense estableciera en septiembre que se trató de una sobredosis accidental. El cierre se decidió tras considerar la conclusión médica y los resultados de la investigación.

El informe toxicológico de la Oficina del Médico Forense del condado de Greenville determinó que la muerte se produjo por los efectos tóxicos de varias sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La autopsia no identificó traumatismos que hubieran contribuido al fallecimiento. Estos resultados sustentaron la clasificación de muerte accidental y el cierre del procedimiento policial.

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Panettiere fue declarada muerta a las 14:32 del 16 de agosto, después de que los servicios de emergencia intentaran reanimarla. Una llamada al 911 alertó sobre un paro cardíaco en el apartamento. Según reportes, Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, llamó a emergencias e intentó practicarle reanimación cardiopulmonar. Los dos hermanos se encontraban allí cuando llegaron los equipos médicos.

El cierre de la policía local no significa necesariamente que todas las pesquisas relacionadas hayan terminado. Associated Press indicó que no estaba claro si las autoridades federales continuarían examinando el caso. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) había investigado la posible procedencia de sustancias obtenidas fuera de los canales habituales. El anuncio del 28 de octubre se refirió a la pesquisa del Departamento de Policía de Greenville.

En sus memorias, “This Is Me: A Reckoning”, publicadas en mayo, Panettiere abordó el consumo de sustancias, la recuperación, el abuso y las exigencias de crecer dentro del entretenimiento. También habló sobre su adicción al alcohol y la depresión posparto tras el nacimiento de su hija.

En septiembre, Page Six informó, según un reporte forense, que la actriz había sufrido una sobredosis anterior y pasado entre dos y tres semanas en rehabilitación en Malibú poco antes de morir. Su padre, Skip Panettiere, declaró que ella lidiaba con una adicción desde sus veinte años y que el consumo empeoró tras el nacimiento de Kaya, en diciembre de 2014.

Kaya es hija de Panettiere y del exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, con quien estuvo comprometida. Se separaron en 2018 y, según reportes, la niña ha vivido principalmente con su padre en Europa. Skip también dijo que Hayden planeaba visitar a su hija en Ucrania pocos días después de morir.

El 19 de septiembre, unas 150 personas asistieron a un servicio conmemorativo privado en Malibú. Entre ellas estuvieron Connie Britton y Charles Esten, integrantes del elenco de Nashville. Esten interpretó “Free”, canción de la serie, acompañado por Isabella D’Amore. La ceremonia incluyó una suelta de palomas y una presentación de hula, en referencia al vínculo de Panettiere con Hawái.

Con el cierre del expediente policial local, las autoridades ratificaron que no encontraron elementos que cambiaran la determinación forense sobre el carácter accidental de la muerte. Panettiere deja una hija y una trayectoria reconocida por sus trabajos televisivos y cinematográficos, además de un testimonio público sobre sus problemas de salud y recuperación.