Barbara Barrie, la actriz de ‘Breaking Away’ que dejó huella en Hollywood, murió a los 95 años

Entre el teatro de Broadway, el cine independiente y la televisión estadounidense, Barbara Barrie dejó una huella reconocible y recibió distinciones en Cannes, Broadway y Hollywood. Tenía 95 años.

La actriz estadounidense Barbara Barrie murió el miércoles 28 de octubre en su residencia de Manhattan, Nueva York, a los 95 años, después de recibir un diagnóstico de cáncer terminal. Su fallecimiento se produjo mediante asistencia médica para morir, según confirmó su hija, Jane Harnick, de acuerdo con información publicada por The New York Times. La intérprete construyó una carrera de varias décadas en el teatro, el cine y la televisión, con papeles que le valieron importantes reconocimientos.

Barrie fue nominada al premio Óscar por su actuación en ‘Breaking Away’, película de 1979 dirigida por Peter Yates. En ella encarnó a Evelyn Stoller, la madre de uno de los protagonistas. La producción obtuvo cinco nominaciones de la Academia, incluida la de mejor actriz de reparto para Barrie, un reconocimiento que consolidó su lugar entre las intérpretes destacadas de su generación.

Su trayectoria también llegó a Broadway. En 1970 interpretó a Sarah en la producción original de ‘Company’, el musical de Stephen Sondheim, trabajo por el que recibió una nominación al premio Tony. Acumuló además nominaciones al Emmy por su labor en televisión, incluida su participación en la adaptación televisiva de ‘Breaking Away’. Para el público de la pantalla chica, también fue reconocida por sus apariciones en las series ‘Barney Miller’ y ‘Suddenly Susan’.

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Nacida como Barbara Berman en Chicago en 1931, se mudó con su familia durante la infancia a Corpus Christi, Texas. Allí cursó estudios en Del Mar College y se especializó en periodismo. Sin embargo, el interés por la interpretación la llevó a cambiar de rumbo y continuar su formación en la Universidad de Texas, donde recibió distinciones por su trabajo dramático.

Después de graduarse, se trasladó a Nueva York para probar suerte en el mundo artístico. Su debut en Broadway ocurrió en 1955 con la obra ‘The Wooden Dish’. Más adelante participó en producciones teatrales como ‘The Beaux Stratagem’, en 1959, y ‘Happily Never After’, en 1966. Su recorrido sobre los escenarios se mantuvo como una parte fundamental de su carrera, incluso mientras ampliaba su trabajo en cine y televisión.

Uno de sus primeros grandes reconocimientos cinematográficos llegó con ‘One Potato, Two Potato’, drama de 1964 centrado en una relación interracial. La interpretación le valió el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes. La historia y el conflicto personal de su personaje fueron aspectos que despertaron su interés por el proyecto; la experiencia también le permitió comprender mejor las posibilidades narrativas del cine.

En su vida personal, Barrie se casó en 1964 con Jay Harnick, con quien tuvo dos hijos: Jane, nacida en 1965, y Aaron, nacido en 1969. Harnick murió en 2007. Su hija fue quien confirmó la noticia de la muerte de la actriz, que permaneció en su hogar de Manhattan hasta el final de su vida.

Además de su actividad artística, Barrie dedicó parte de sus esfuerzos a la prevención y detección del cáncer colorrectal. En 1994 recibió un diagnóstico de cáncer rectal y transformó esa experiencia en una causa pública. Posteriormente, escribió los libros ‘Second Act’, publicado en 1997, y ‘Don’t Die of Embarrassment’, de 1999, en los que abordó la enfermedad, su experiencia y la importancia de hablar del tema sin vergüenza.

La noticia de su fallecimiento cierra una carrera marcada por la versatilidad y por interpretaciones que trascendieron un solo medio.