HBO revela quiénes interpretarán a James y Lily Potter en la nueva serie de Harry Potter

James, Lily y Charlie podrían ganar espacio frente a las películas, aunque su peso en pantalla dependerá del desarrollo de la adaptación.

La serie de Harry Potter amplió su reparto. HBO confirmó que Jasper Talbot interpretará a James Potter y Hannah Chinn dará vida a Lily Potter, los padres de Harry, mientras que Harry Gilby asumirá el papel de Charlie Weasley, hermano de Ron, que no apareció como personaje en las ocho películas. Las incorporaciones se anunciaron el 27 de octubre.

Los actores se integrarán a la primera entrega, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, cuyo lanzamiento está previsto para el 25 de diciembre en HBO y HBO Max. James y Lily murieron a manos de Lord Voldemort cuando Harry tenía un año, pero su historia es esencial para entender al protagonista y el conflicto central de la saga.

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En las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, los padres de Harry aparecieron en recuerdos, fotografías y manifestaciones mágicas. Adrian Rawlins interpretó a James y Geraldine Somerville encarnó a Lily, aunque sus apariciones fueron breves y no desarrollaron sus historias en profundidad. La serie podrá explorar con más detalle el pasado de Harry.

Talbot y Chinn tienen edades más cercanas a las de los personajes descritos en los libros de J. K. Rowling que las de los actores de la saga cinematográfica. En futuros recuerdos del Pensadero podrían aparecer versiones más jóvenes de la pareja, quizá interpretadas por otros actores, aunque no hay confirmación.

La tercera incorporación es Harry Gilby, quien interpretará a Charlie Weasley. En las novelas, Charlie es uno de los hermanos mayores de Ron y trabaja cuidando dragones en Rumania. Las películas no lo mostraron como personaje, salvo en una fotografía familiar de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, donde lo interpretó Alex Crockford sin acreditación.

El elenco principal está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El elenco incluye a John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu como Snape, Nick Frost como Hagrid y Warwick Davis como Flitwick.

La trama inicial seguirá el descubrimiento de Harry sobre su identidad mágica y su ingreso a Hogwarts tras recibir la carta de admisión. Allí conocerá a Ron y Hermione, mientras descubre secretos del castillo y se enfrenta a las primeras señales del regreso de la amenaza de Voldemort.

La producción se rueda en los estudios Leavesden, cerca de Londres. Francesca Gardiner está a cargo del guion y la producción ejecutiva, mientras Mark Mylod dirigirá varios episodios. J. K. Rowling también es productora ejecutiva, junto con David Heyman, responsable de las películas, y Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV.

La segunda temporada, basada en Harry Potter y la cámara secreta, ya está en rodaje y ha sumado otros nombres. Kit Harington interpretará a Gilderoy Lockhart, Lenny Rush será Dobby, Billy Barratt encarnará a Tom Riddle y Rafe Spall dará vida a Arthur Weasley. HBO apuesta así por una adaptación televisiva con más espacio para desarrollar los libros.

Gary Oldman, quien interpretó a Sirius Black en cuatro películas, considera que el formato puede favorecer una adaptación más fiel. En septiembre, durante una entrevista con Entertainment Weekly, afirmó: “Tuvimos que cortar mucho, y aun así solo pudimos reducir las películas a, más o menos, tres horas”. Después agregó: “Creo que la serie lo va a hacer casi palabra por palabra, lo que pienso que, como espectador, resultaría más satisfactorio”.

La serie llegará en Navidad con altas expectativas.