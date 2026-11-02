Heidi Klum se transforma en una mano gigante para Halloween: así logró su impactante disfraz

Heidi Klum volvió a sorprender durante Halloween 2026 con una transformación que llevó los efectos especiales a otro nivel. La modelo alemana apareció en su tradicional fiesta de Nueva York convertida en una enorme mano izquierda aparentemente amputada, con uñas rojas, anillos, venas visibles y una muñeca ensangrentada.

La creación fue presentada el 31 de octubre durante la edición número 25 de Heidiween, la celebración anual organizada por la modelo. A diferencia de otras ocasiones, cuando había elegido personajes de ficción o criaturas fantásticas, esta vez decidió transformar una parte de su propio cuerpo en un disfraz de proporciones monumentales.

La idea surgió aproximadamente un año antes, cuando Klum observó su mano izquierda y comenzó a imaginar cómo podría introducir todo su cuerpo dentro de una réplica gigantesca. El concepto quedó pendiente mientras preparaba su caracterización de Medusa para Halloween de 2025, pero finalmente se convirtió en el proyecto central de este año.

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Para hacerlo realidad, trabajó nuevamente con Mike Marino, especialista en maquillaje de efectos especiales y responsable del estudio ProRenFX. El equipo utilizó escaneos corporales de la modelo para reproducir las características anatómicas de su mano, desde las proporciones de los dedos hasta las articulaciones, los músculos y las venas.

El objetivo no era fabricar una mano cualquiera, sino conseguir que la estructura pareciera una ampliación de la extremidad real de Klum. Por eso, los diseñadores estudiaron los detalles de su piel y reprodujeron elementos personales que permitieran reconocerla incluso bajo aquella transformación.

Entre los accesorios incorporados estaban su anillo de compromiso, su alianza matrimonial y un pequeño tatuaje relacionado con su esposo, el músico Tom Kaulitz. La manicura roja completó la caracterización, mientras que los acabados anatómicos aportaron una apariencia realista.

Uno de los principales desafíos fue conseguir que la modelo pudiera caminar dentro del disfraz. La estructura debía ser suficientemente grande para modificar completamente su silueta, pero también distribuir adecuadamente el peso y permitirle desplazarse durante su aparición pública.

El diseño ubicó su rostro en el centro de la palma, mientras sus piernas quedaron integradas en la estructura de los dedos. La parte superior representaba una muñeca seccionada, con sangre artificial y detalles que simulaban tejidos humanos. El conjunto combinó escultura, moldes, ingeniería y maquillaje protésico.

Aunque la fabricación comenzó meses antes, la preparación final exigió entre cinco y seis horas el mismo día de la celebración. Durante ese proceso, el equipo colocó las prótesis y aplicó maquillaje para crear las texturas de la piel, las zonas ensangrentadas y los relieves anatómicos.

Klum compartió adelantos del procedimiento en sus redes sociales, donde aparecieron materiales de caracterización, recipientes con pintura roja y diferentes piezas utilizadas para construir el resultado definitivo. Las imágenes permitieron conocer parte del trabajo necesario para una transformación que iba mucho más allá de ponerse un traje.

La mano gigante se suma a una trayectoria de disfraces que han convertido sus fiestas de Halloween en acontecimientos recurrentes del entretenimiento. En 2022 apareció como un gusano; en 2023 eligió un pavo real; en 2024 se transformó en E.T., y en 2025 interpretó a Medusa.

Cada una de esas caracterizaciones requirió técnicas diferentes para ocultar o modificar su apariencia habitual. En esta ocasión, la particularidad estuvo en convertir su propia anatomía en el personaje principal, incorporando detalles personales dentro de una creación de gran escala.

Con su disfraz de mano gigante, Heidi Klum celebró los 25 años de su fiesta de Halloween y volvió a mostrar el proceso creativo detrás de sus transformaciones, desde la idea inicial hasta el complejo trabajo técnico que hizo posible su aparición en Nueva York.