Cynthia Erivo defiende su amistad con Ariana Grande y cuestiona las críticas que recibieron por Wicked

Cuestionó que abrazos, lágrimas y muestras de apoyo despertaran sospechas y afirmó que no ajustará sus emociones a las expectativas del público.

Cynthia Erivo respondió a las críticas sobre su cercanía con Ariana Grande durante la promoción de Wicked y su continuación, Wicked: For Good. En una entrevista con The Guardian publicada el 27 de octubre, cuestionó que el público analizara sus muestras de afecto como si una amistad entre dos mujeres necesitara explicaciones.

“Fue interesante que mucha gente se convirtiera en psicóloga desde su sofá”, comentó Erivo. La actriz describió el fastidio que, a su juicio, despertó la posibilidad de que dos mujeres desarrollaran una amistad cercana. “Había una especie de… ¿cuál es la palabra que busco… fastidio ante el hecho de que dos mujeres pudieran realmente ser amigas. Como, ¿por qué son amigas? ¿Por qué están conectadas? Debe haber algo mal en ellas”.

También cuestionó que sus muestras de emoción fueran interpretadas como algo extraño. “¿Por qué muestran emoción? ¿Cómo se atreven a llorar? ¿Y cómo se atreven a reír? ¿Y cómo se atreven a ser emotivas y vivir?”, planteó al reproducir el tipo de comentarios que recibieron durante la gira promocional.

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Para Erivo, la reacción del público puso a las actrices en una situación sin salida. “Es una espada de doble filo. Porque si hubiéramos estado con la mirada apagada y sin mostrar ninguna emoción, habría habido algo más que decir al respecto”, señaló. También ironizó sobre la falta de una medida aceptable para expresarse ante las cámaras: “Ojalá hubiera alguien que pudiera haberme dicho: ‘Este es el equilibrio adecuado de emoción que deberías mostrar. No muestres esto. No muestres aquello. Solo esta cantidad’”.

Abrazos, lágrimas compartidas y un momento en que ambas juntaron sus dedos índices mientras una periodista hablaba de “sostener el espacio” se viralizaron. El episodio terminó convertido en meme y alimentó las especulaciones sobre su vínculo.

Erivo recordó además el incidente del 13 de noviembre de 2025, durante la presentación de Wicked: For Good en Singapur. Un hombre irrumpió en la alfombra roja y sujetó a Grande del brazo. La actriz intervino para apartarlo. “Nadie más se movía. Estábamos en una alfombra. Estábamos expuestas. Mi respuesta inmediata fue, aleja a este hombre de nosotras ahora”, relató.

Después, algunos usuarios comenzaron a llamar a Erivo la “guardaespaldas” de Grande. La actriz rechazó esa etiqueta y defendió su reacción como un gesto espontáneo de amistad. “Pensé, ah, ¿creen que por verme así pueden hablarme de esta manera sobre algo que fue un gesto humano que habría hecho por cualquier amigo, y que espero que un amigo hubiera hecho por mí? Pero me califican de guardaespaldas”, expresó.

El director de las películas, Jon M. Chu, también se refirió al vínculo de las protagonistas y lo describió como “una de las amistades más hermosas que vio nacer”. Además, destacó que evitaron convertir el trabajo conjunto en una rivalidad. “Estas dos son las dos voces más grandes del mundo, quizás de nuestra generación. Podrían haberse odiado. Podría haber surgido una rivalidad de divas absurda, pero siempre pusieron a ‘Wicked’ por encima de ellas mismas”, afirmó.

Las dos entregas, estrenadas en 2024 y 2025, recaudaron alrededor de 1.300 millones de dólares en taquilla mundial y les valieron nominaciones al Oscar a ambas actrices. En noviembre de 2025, Erivo y Grande se tatuaron en las palmas la frase “For Good”, título de la segunda película, como recuerdo del vínculo que construyeron durante el proyecto.

Erivo defendió la autenticidad de una amistad sometida a interpretaciones.