Halle Berry pierde la custodia física principal de su hijo en el nuevo fallo contra Olivier Martínez

La próxima audiencia revisará las condiciones actuales y cómo continuará el régimen de convivencia del adolescente con sus padres en una futura revisión del expediente.

La disputa judicial entre Halle Berry y Olivier Martínez tuvo un nuevo giro en Los Ángeles. La jueza Shelley Kaufman concedió al actor francés la custodia física principal del adolescente, de 13 años, y suspendió las visitas nocturnas de la actriz. La resolución, emitida este jueves 29 de octubre, mantiene por ahora un esquema que limita el tiempo que Berry puede pasar con el menor, mientras el caso continúa abierto.

El fallo no significa que la intérprete haya perdido todos sus derechos parentales. Ambos progenitores conservan la custodia legal conjunta y Berry mantiene la facultad de desempatar cuando no exista acuerdo sobre decisiones importantes relacionadas con su hijo. El pedido de la actriz para recuperar un régimen compartido en partes iguales fue rechazado.

Te puede interesar: Kamila y Luccia recrean los lip combos de Sandra Sandoval y Jacky Guzmán

Te puede interesar: Boza conquista el Inter Miami: bailó ante las cámaras y conoció a David Beckham

La decisión llegó después de un proceso de nueve días en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Declararon Berry y Martínez, además del terapeuta de Maceo y un funcionario de su escuela. El adolescente compareció el 19 de octubre durante más de cuatro horas, en una sesión reservada cuyo contenido permanece sellado.

El conflicto se intensificó por las acusaciones de Martínez. El actor sostuvo que Berry habría agredido físicamente a su hijo durante una discusión del 26 de septiembre. Entre los señalamientos incluyó que supuestamente lo habría estrangulado. A partir de esas denuncias, solicitó obtener la custodia legal y física exclusiva del menor.

Berry rechazó las acusaciones. Su abogada, Marina Beck, afirmó: “existe abundante prueba, incluyendo numerosas resoluciones judiciales, de que Olivier Martínez violó reiteradamente órdenes judiciales e interfirió con intervenciones terapéuticas y educativas necesarias en perjuicio de su hijo y el de Halle Berry”. La defensa señaló que esos comportamientos ya habían generado sanciones.

La jueza también rechazó la petición de Martínez para mantener una orden de protección por violencia doméstica que lo amparaba a él y al adolescente. La medida temporal había sido concedida el 1 de octubre y quedó disuelta con la nueva decisión. La abogada de Berry declaró: “Estamos muy satisfechos de que el tribunal haya disuelto la orden de protección temporal”. También señaló: “De cara al futuro, Halle está decidida a continuar enfocada en el bienestar y los intereses de su familia”.

Sin embargo, Kaufman dispuso que el arreglo de custodia establecido bajo aquella orden temporal continúe vigente hasta que el asunto sea revisado en una próxima audiencia. Por ello, Martínez conservará la custodia física principal durante este periodo, aunque el proceso continúa.

El abogado del actor, Patrick Baghdaserians, calificó el resultado como “una victoria enorme”, al referirse a la valoración judicial sobre el papel de cada progenitor. La resolución también representó un revés para su cliente al quedar sin efecto la protección temporal que había solicitado.

Nahla Aubry, hija mayor de Berry, de 18 años, y Van Hunt, prometido de la actriz, declararon en sesiones reservadas. Nahla presentó una declaración en la que dijo estar “consternada” por las acusaciones y aseguró que nunca había presenciado comportamientos agresivos de su madre hacia su medio hermano.

Berry y Martínez se casaron en julio de 2013 y se separaron dos años después. Fueron declarados legalmente solteros en diciembre de 2016 y finalizaron su divorcio en agosto de 2023. Desde entonces han mantenido desacuerdos relacionados con la crianza y las decisiones sobre Maceo.

Con la nueva resolución, Martínez queda a cargo de la custodia física principal, mientras ambos conservan la autoridad legal compartida.