Thalía se suma al reto viral de El Burrito Sabanero y estrena Navidad Melancólica Deluxe

La publicación une una canción reconocible para varias generaciones con la nueva etapa de un álbum concebido alrededor de los sentimientos y las tradiciones de diciembre.

Thalía volvió a conectar con el ambiente festivo de fin de año al participar en el reto viral de El Burrito Sabanero, una tendencia de baile que utilizó para promocionar su nuevo lanzamiento musical. La cantante mexicana apareció bailando al ritmo de la conocida canción navideña, incluida en la edición ampliada de su álbum Navidad Melancólica Deluxe.

El video muestra una faceta divertida de la artista, quien aprovechó la popularidad del tema para llamar la atención sobre su propuesta musical de temporada. Su participación en el desafío coincide con la llegada de una nueva versión del disco que presentó originalmente en 2024, ahora enriquecido con dos grabaciones adicionales.

El lanzamiento de Navidad Melancólica Deluxe se dio a conocer a comienzos de noviembre de 2026 y reúne un total de nueve canciones. Siete pertenecen al repertorio original, mientras que las otras dos representan las novedades de esta edición: Regalo Perfecto, una composición inédita, y una reinterpretación de El Burrito Sabanero, clásico asociado con las celebraciones decembrinas.

Precisamente esta última canción se convirtió en el vínculo entre la promoción del álbum y el contenido compartido por Thalía. Al sumarse al baile viral, la intérprete trasladó la música del nuevo proyecto a un formato cercano a las tendencias de las plataformas digitales, donde los desafíos coreográficos permiten que una canción circule entre diferentes públicos.

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La propuesta conserva la intención del primer disco: explorar las emociones que acompañan la Navidad desde distintas perspectivas. La nostalgia, los recuerdos familiares, las tradiciones y la alegría de las reuniones de fin de año forman parte de los elementos que inspiraron el proyecto, de acuerdo con la información difundida sobre su lanzamiento.

La propia artista manifestó su entusiasmo por ampliar el repertorio y reencontrarse con quienes escucharon la primera versión. “Me emociona compartir esta edición recargada de amor, para quienes han hecho este álbum suyo desde su lanzamiento”, expresó Thalía en un comunicado relacionado con la presentación del material.

Además de su disponibilidad musical, la nueva entrega contará con una edición limitada en vinilo, anunciada con una presentación visual renovada. El disco tendrá color verde y una estética inspirada en los tradicionales bastones de caramelo, uno de los elementos decorativos característicos de la temporada navideña.

La edición física ya fue puesta en preventa exclusiva mediante el sitio web oficial de la cantante. Esta alternativa acompaña el lanzamiento digital y ofrece una presentación especial para quienes siguen sus producciones musicales y buscan incorporar el álbum a sus colecciones.

El estreno llega en un año de actividad artística para la mexicana. En abril de 2026 publicó Todo Suena Mejor en Cumbia, un proyecto dedicado a reinterpretar canciones mediante los ritmos de ese género. También presentó recientemente, junto al pianista Arthur Hanlon, una nueva versión de Así Fue, composición de Juan Gabriel, para Amazon Music.

Durante este mismo año, Thalía recibió el Icon Award en los Billboard Women in Music, reconocimiento que destacó su trayectoria y su influencia dentro de la industria musical latina. Estos proyectos y distinciones acompañan el regreso de la cantante al repertorio navideño.

Con el baile de El Burrito Sabanero, la intérprete incorpora una tendencia viral a la difusión de su disco y presenta una de las dos novedades de Navidad Melancólica Deluxe. La canción elegida para el reto ocupa así un lugar central tanto en la nueva lista de temas como en la promoción audiovisual.