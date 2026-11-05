Karol Wilson celebró el Día de los Símbolos Patrios con una canción inédita dedicada a Panamá

La cantante Karol Wilson conmemoró el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios en Panamá, con una interpretación musical que compartió a través de Instagram. En el video aparece cantando una dedicatoria inédita acompañada por la guitarra del compositor panameño Marcos Roma, con quien preparó este homenaje a su país durante el Mes de la Patria.

En lugar de limitarse a publicar un saludo, la artista decidió expresar su sentimiento nacional mediante la música. La grabación muestra una presentación centrada en su voz y el acompañamiento instrumental, mientras el mensaje escrito explica el origen de la iniciativa y el significado personal de compartirla en una fecha dedicada a los emblemas nacionales.

“¡Feliz 4 de noviembre, Panamá! ”, escribió al comenzar su publicación. A continuación, presentó el trabajo realizado junto al compositor: “Hoy les comparto una dedicatoria inédita, nacida desde el corazón y de la mano del compositor panameño @marcosromaa , quien me acompaña con su guitarra en esta interpretación tan especial.”

Wilson también explicó por qué eligió esta fecha para dar a conocer la pieza. “El amor y el sentimiento por nuestra patria son reales; por eso, en este mes tan significativo, queremos dejar que la música hable por nosotros y expresar ese orgullo de ser panameños.” Su mensaje terminó con una invitación al público: “Esperamos que la disfruten tanto como nosotros. ¡Que viva Panamá!”.

La dedicatoria se difundió durante las Fiestas Patrias, una temporada de conmemoraciones históricas y actividades culturales. El 4 de noviembre corresponde al Día de los Símbolos Patrios, jornada dedicada a la bandera, el escudo y el himno nacional. La interpretación de Wilson se suma a las expresiones artísticas con las que músicos panameños celebran estas fechas.

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El video también representa una nueva oportunidad para conocer la voz de una intérprete que ha buscado proyectar su carrera fuera del país. En julio de 2026, Karol Wilson participaba en Operación Triunfo USA, competencia musical en la que representaba a Panamá y para la cual solicitó respaldo de sus seguidores.

Durante aquella etapa, la cantante pidió apoyo a los panameños residentes en Estados Unidos y Puerto Rico, los territorios desde los que se podían emitir votos válidos para ayudarla a continuar en el concurso. La votación de la que habló entonces cerraba el 13 de julio, por lo que aquella convocatoria correspondía a una fase anterior de su trayectoria.

“Hoy vengo a pedirles su apoyo para poder continuar cumpliendo mi sueño de seguir en la Academia de Operación Triunfo USA”, expresó en ese momento. También destacó la importancia que tenía para ella el acompañamiento de sus compatriotas: “Panamá siempre ha demostrado que cuando nos unimos por una misma causa, somos imparables. Hoy necesito de esa unión, de ese cariño y de ese apoyo que tanto caracteriza a nuestra gente”.

En sus declaraciones sobre la competencia, Wilson manifestó una aspiración que también permite comprender su vínculo con la música: “Mi mayor meta es tocar corazones alrededor del mundo con mi música y compartir el don que Dios me ha regalado”.

La publicación identifica expresamente al compositor y guitarrista que participa en la grabación, sin anunciar por ahora un lanzamiento comercial, una fecha de distribución ni otros detalles adicionales sobre la canción presentada.

Acompañada por Marcos Roma, Karol Wilson compartió una interpretación inédita y dedicó palabras de afecto a Panamá, poniendo el protagonismo en la música y en el orgullo de pertenecer a su país.