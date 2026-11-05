Bobby Pulido cambia los escenarios por el Congreso de Estados Unidos tras ganar las elecciones en Texas

Su elección fue seguida por medios de entretenimiento y de información política, debido a la trayectoria artística que lo hizo conocido mucho antes de presentar su candidatura.

El cantante Bobby Pulido, conocido internacionalmente por su éxito Desvelado, comenzará una nueva etapa lejos de los escenarios: fue elegido representante del Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El artista de música tejana ganó las elecciones del 3 de noviembre de 2026 como candidato del Partido Demócrata, tras derrotar a la congresista republicana Monica De La Cruz.

La victoria coloca al intérprete ante una responsabilidad distinta de la que desempeñó durante más de tres décadas de carrera musical. Pulido llegará al Congreso en enero de 2027 y representará una zona del sur de Texas con una importante población de origen latino.

Los resultados difundidos después de la jornada electoral situaron al cantante alrededor del 62 % de los votos, frente al 38 % obtenido por su contrincante. La agencia Associated Press confirmó su triunfo en una contienda que atrajo atención tanto por el perfil del candidato como por el cambio de representación política en el distrito.

De La Cruz ocupaba el escaño desde 2022, cuando los republicanos se hicieron con una circunscripción que anteriormente estaba en manos demócratas. En 2024 consiguió la reelección, mientras que el distrito también respaldó a Donald Trump en las elecciones presidenciales de ese año.

José Roberto Pulido Jr., nombre completo del artista, nació en Edinburg, Texas, y creció rodeado de música. Es hijo del cantante Roberto Pulido, figura del género tejano, y construyó una trayectoria propia que lo llevó a presentarse en escenarios de Estados Unidos y México.

Su popularidad se consolidó durante la década de 1990, especialmente con Desvelado, canción publicada en 1995 que continúa siendo una de las más reconocidas de su repertorio. Temas como Se murió de amor también contribuyeron a ampliar su audiencia entre seguidores de la música regional mexicana y del estilo Tex-Mex.

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A lo largo de su carrera recibió reconocimientos de la industria, incluidos dos premios Grammy Latino. Sus canciones formaron parte de bodas, fiestas familiares y celebraciones de comunidades mexicanoestadounidenses, una conexión cultural que también estuvo presente en su campaña electoral.

Antes de buscar el cargo, Pulido anunció su intención de cerrar su etapa como cantante para dedicarse a la política. No había desempeñado anteriormente un puesto de elección popular, por lo que su candidatura representó su primera experiencia como aspirante a una responsabilidad legislativa federal.

Durante la campaña abordó preocupaciones relacionadas con el costo de vida, el acceso a la atención médica y las necesidades económicas de las familias del Valle del Río Grande. También buscó acercarse a electores de distintas preferencias políticas, utilizando encuentros comunitarios y su conocimiento de la región.

Tras conocer el resultado, celebró ante sus simpatizantes y declaró: “Esta noche hicimos historia”. En su mensaje agradeció la participación de quienes acudieron a votar y destacó el papel de los habitantes del sur de Texas en la elección.

La transición hacia Washington implica dejar atrás la actividad musical como ocupación principal para asumir tareas de representación, debate y elaboración de leyes. Su incorporación a la Cámara de Representantes está prevista para el 3 de enero de 2027, cuando comenzará el nuevo periodo legislativo.

Así, el intérprete que alcanzó fama con una canción sobre el desvelo pasa de los conciertos a la política nacional estadounidense, después de imponerse en las urnas a una legisladora que buscaba conservar su escaño durante un nuevo periodo en Washington.