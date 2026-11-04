Justin Baldoni vende su casa en Los Ángeles mientras cierra las cuentas de su disputa con Blake Lively

Justin Baldoni vendió por 2,1 millones de dólares una vivienda que tenía en Culver City, California, en medio de los cambios personales y económicos posteriores a su enfrentamiento judicial con Blake Lively. La operación, concretada en agosto fuera del mercado inmobiliario tradicional, coincidió con la decisión del actor y director de establecerse con su familia en Nashville.

Baldoni había comprado la propiedad en 2017 por 1.040.000 dólares, por lo que la diferencia entre el precio original y el de venta ronda el millón de dólares. Esa cifra representa una ganancia bruta respecto de la compra, sin descontar gastos, impuestos o inversiones realizadas en la remodelación.

Construida en 1952, la vivienda contaba con tres dormitorios, tres baños, piscina y techos abovedados de madera. El terreno tenía aproximadamente 532 metros cuadrados. El intérprete dedicó varios años a renovar la casa y mostró parte del proceso en Instagram durante 2020.

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Entonces celebró el resultado con dos mensajes: “¡Después de tres años, por fin terminamos nuestra casa!” y “Tanto amor se volcó en esta casa que decir que fue un trabajo de amor es quedarse corto. Hay tanto amor dentro de estas paredes”. La publicación reflejaba el vínculo familiar que había construido con el inmueble.

El traslado a Nashville, Tennessee, ocurrió en enero, cuando Baldoni, su esposa Emily Baldoni y sus hijos se instalaron en una residencia adquirida por 3,4 millones de dólares. Según una fuente cercana citada por People, la familia buscaba comenzar otra etapa lejos de Hollywood.

“Obviamente ha sido un tiempo increíblemente difícil para toda la familia, pero Nashville les ha dado un nuevo comienzo”, explicó esa persona. También describió a Justin y Emily como “increíblemente resilientes y con los pies sobre la tierra” y aseguró que su prioridad está “en la familia y en seguir adelante”.

El actor conserva otra vivienda en Ojai, California: una casa de dos plantas, estilo español y cinco habitaciones. La puso a la venta en abril por 8,88 millones de dólares, pero retiró el anuncio del mercado en octubre.

Los movimientos inmobiliarios se conocen después de la disputa legal entre Baldoni y Lively, protagonistas de Romper el círculo. En diciembre de 2024, la actriz lo acusó de presunto acoso sexual durante el rodaje y de impulsar una campaña para perjudicar su reputación. Baldoni negó las acusaciones y demandó a Lively y a Ryan Reynolds por difamación y extorsión, reclamando 400 millones de dólares.

La demanda de Baldoni fue desestimada en junio de 2025. En abril de 2026, un juez también rechazó la mayoría de los cargos planteados por Lively, incluido el de acoso sexual. Ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial en mayo, antes del juicio previsto, y expresaron su deseo de avanzar “de manera constructiva y en paz”.

Quedaba pendiente la discusión sobre los gastos legales. El juez federal Lewis Liman ordenó en agosto que Baldoni pagara 363.245 dólares en honorarios de abogados y 44.206 dólares en costas, unos 407.000 dólares en total. Lively había solicitado más de ocho millones, pero el tribunal limitó el reconocimiento a los gastos considerados razonables por su defensa frente a la demanda por difamación.

La resolución también cuestionó la documentación presentada para justificar las horas facturadas, pues faltaban comprobantes originales que respaldaran una parte de la solicitud.

El litigio principal terminó sin compensaciones económicas para ninguno de los dos, mientras que la venta de la vivienda de Culver City quedó vinculada al cambio de residencia de Baldoni y su familia.