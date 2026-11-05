Amaia Montero confiesa que está sufriendo por las críticas a su regreso a La Oreja de Van Gogh

Aunque su declaración no profundizó en detalles ni anunció decisiones sobre sus próximos compromisos, sí expresó el efecto personal de la controversia.

Amaia Montero rompió el silencio sobre el impacto que están teniendo las críticas recibidas desde su regreso a La Oreja de Van Gogh. La cantante española reconoció públicamente que atraviesa un momento difícil después de que circularan comentarios negativos sobre su voz y su desempeño en el escenario, especialmente a raíz de un quiebre vocal que provocó nuevas reacciones en redes sociales.

La artista expresó cómo se siente mediante un comentario en Instagram, donde respondió a un video publicado por el creador de contenido Arnau de la Eygee. El influencer había dedicado su intervención a defenderla y a cuestionar la cantidad de mensajes ofensivos dirigidos contra ella.

La respuesta de Montero fue breve, pero dejó clara su situación emocional: “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”. Con esas palabras agradeció el respaldo recibido y confirmó que la controversia no le resulta indiferente. Su mensaje apareció precisamente en una publicación que buscaba frenar los ataques y reivindicar su trayectoria musical.

El pronunciamiento llega después de varios episodios de cuestionamientos relacionados con su regreso a la agrupación. Entre los aspectos que han sido objeto de comentarios figuran su manera de cantar, sus movimientos durante las presentaciones y su actitud sobre el escenario. En los últimos días, un quiebre en su voz intensificó las críticas.

En su video, Arnau de la Eygee planteó que parte de la conversación sobre la cantante parece alimentarse de la popularidad del tema en internet, más que de una valoración individual de sus actuaciones. También criticó la difusión de grabaciones ofensivas y defendió el talento de la intérprete.

“Hoy me apetecía hacer esta reflexión porque, a veces, tengo la sensación de que muchas de las críticas hacia Amaia Montero vienen también motivadas por el simple hecho de que todo el mundo está hablando de ella y parece que todo el mundo siente la necesidad de dar su opinión”, expresó el creador español.

Su reflexión continuó con un llamado a no sumarse automáticamente a las opiniones predominantes: “Al final, creo que no siempre hace falta tener una opinión sobre todo, ni mucho menos sumarse a lo que opina la mayoría. A veces, tener criterio propio también consiste en saber cuándo mantenerse al margen”.

El regreso de Montero también ha estado acompañado por el debate en torno a la salida de Leire Martínez, quien fue la vocalista de La Oreja de Van Gogh durante 17 años. Esa transición ha mantenido al grupo bajo una atención constante y ha dado lugar a reacciones diversas entre quienes siguen su música.

Frente a los cuestionamientos, la cantante ha contado con el respaldo de sus compañeros de agrupación, con quienes mantiene un vínculo cercano. Asimismo, numerosos seguidores han respondido a su confesión con mensajes de cariño, ánimo y apoyo, en contraste con las publicaciones que motivaron su intervención.

La situación ha vuelto a poner en discusión el trato que reciben los artistas en las plataformas digitales, donde las opiniones sobre una actuación pueden multiplicarse rápidamente. En este caso, el comentario de Montero permitió conocer directamente cómo vive la exposición pública y las críticas que acompañan su retorno musical.

El intercambio se produjo en los comentarios de una publicación de defensa, no mediante un comunicado oficial ni durante una entrevista televisiva.

Amaia Montero eligió responder a una muestra de solidaridad para reconocer que está sufriendo, mientras continúa recibiendo tanto cuestionamientos como manifestaciones de apoyo de sus seguidores.