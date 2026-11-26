El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, vigente del 27 al 30 de noviembre de 2026, ante las condiciones cálidas y mayormente secas que se esperan en el sector Pacífico del país.

De acuerdo con el pronóstico, se registrarán temperaturas máximas entre 32 °C y 36 °C, mientras que la sensación térmica podría oscilar entre 35 °C y 42 °C, aumentando el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente durante las horas del mediodía.