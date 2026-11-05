Kenny Dancer puso a descansar a La Ministra y deslumbró con su vestuario en el desfile del 4 de noviembre

Su aparición en el desfile del Día de los Símbolos Patrios mostró al artista fuera de su caracterización más conocida, pero mantuvo el vínculo con quienes siguen su trabajo.

Kenny Dancer cambió por un día el humor de La Ministra por una participación dedicada a las tradiciones panameñas. El presentador de Se Vale Todo, programa que transmite TVN Canal 2 de lunes a viernes a las 5:00 p. m., desfiló este 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, y compartió en Instagram un video para mostrar el vestuario que eligió para la ocasión.

La publicación permitió conocer otra faceta del artista, ampliamente identificado con el personaje cómico que lo hizo popular en redes sociales. Esta vez, destacó por su participación en las celebraciones patrias en la Vía España, donde se sumó a la jornada con una propuesta de vestuario preparada especialmente para el desfile.

“A veces hay que dejar descansar un rato a ‘LA MINISTRA’”, escribió Kenny al presentar el video. En el mismo mensaje señaló la fecha y el lugar de su participación: “4 de noviembre VÍA ESPAÑA 🇵🇦”. Con esa frase marcó la diferencia entre su personaje televisivo y su presencia personal en la celebración nacional.

El artista también reconoció a quienes participaron en la preparación de su atuendo. Atribuyó el diseño a Shynopty y la confección a Harold Ruiz, además de mencionar las cuentas @omoviloode y @umama_desings. Para los detalles y las piedras destacó el trabajo de @joy.ers, mientras que el calzado estuvo a cargo de @cabycollectionshoespty.

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En su publicación etiquetó igualmente a @bandacentenariopanama y @guaripolascentenario, vinculando el contenido con las agrupaciones mencionadas durante la jornada. El video mostró el resultado de la preparación y sirvió para compartir con sus seguidores una experiencia diferente a las apariciones habituales de La Ministra. La publicación puso atención en las personas encargadas de cada componente del vestuario, desde su diseño hasta los accesorios y el calzado utilizados durante el recorrido de las celebraciones patrias realizadas en la capital panameña.

El presentador cerró su mensaje con palabras de agradecimiento: “Agradecido siempre con el amor y apoyo que me tiene la gente, siempre estaré agradecido de por vida”. También reconoció, en tono de broma, que había utilizado parte de un contenido de @pmaglobalnews: “Me robé un pedazo de contenido de @pmaglobalnews”.

Detrás de Kenny Dancer está Amílcar Montezuma, bailarín, coreógrafo y profesional en marketing y publicidad originario de Chilibre. Su personaje, La Ministra, nació durante la pandemia, cuando comenzó a publicar parodias relacionadas con las medidas sanitarias, las mascarillas y las cuarentenas.

Lo que empezó como una propuesta humorística en internet fue creciendo gracias a las solicitudes de sus seguidores. En una entrevista anterior con Noticias AM, el artista explicó: “La misma gente me pedía funciones. Me decían: ministra de los huecos, ministra del centro de salud. Ahí entendí que al final la gente es la que manda”.

Ese reconocimiento abrió camino a su faceta como conductor de Se Vale Todo, espacio de entretenimiento estrenado el 24 de agosto de 2026. Para asumir el reto, Montezuma se preparó en lectura de teleprompter, manejo de tiempos en vivo y comunicación mediante el apuntador. Sobre esa experiencia afirmó: “Ha sido una escuela total y el más grande reto en mi vida”.

Entre referencias al equipo que confeccionó su vestuario y agradecimientos al público, Kenny Dancer compartió una jornada de celebración nacional sin recurrir al personaje que lo llevó a la televisión.