Aseguró que ha experimentado una mejoría, aunque todavía necesita una intervención médica para evitar que la lesión continúe afectando su voz.

El cantante mexicano Carlos Rivera confirmó que deberá someterse a una cirugía para tratar un pólipo en las cuerdas vocales, después de varias semanas de especulaciones sobre su salud. El intérprete explicó que no presenta un sangrado activo y que su problema corresponde a una lesión que requiere atención especializada y reposo antes de regresar a los escenarios.

Durante una transmisión en redes sociales, Rivera habló directamente con sus seguidores sobre el procedimiento que tiene pendiente.

“Estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy recuperado de las cuerdas vocales. Pero sigo en recuperación. Justo ahora me operan y me van a hacer que guarde silencio por un buen tiempo”, explicó el artista.

El cantante también rechazó las versiones que apuntaban a una enfermedad más grave. “No estoy enfermo, estoy lesionado. Ahora tienen que operarme. Yo estoy bien. Lo único que me tienen que operar para que me deje de pasar lo que me está pasando”, afirmó.

La preocupación aumentó después de que modificara varias fechas de su agenda y dejara su participación como investigador en el programa ¿Quién es la máscara? Para aclarar lo ocurrido, Rivera había enviado un audio al presentador Alan Tacher, difundido en Despierta América.

“Es un tema, gracias a Dios no son nódulos, pero sí es un pólipo y es una cosa que me había estado pasando por unas hemorragias, que no es que me sangre”, precisó entonces.

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Rivera señaló que encontró un especialista en Boston, Estados Unidos, encargado de realizar la intervención. No ha comunicado una fecha exacta para la operación y anticipó que posteriormente tendrá que cumplir un periodo de silencio y recuperación vocal.

La lesión ya repercutió en sus presentaciones internacionales. Los conciertos de Quito y Guayaquil, previstos inicialmente para el 5 y 7 de noviembre de 2026, fueron trasladados al 27 y 29 de mayo de 2027, respectivamente. La actuación en Costa Rica pasó al 3 de abril y la de Monterrey al 22 de mayo.

También quedaron programados para abril de 2027 sus compromisos en Guatemala, El Salvador, Bogotá y Medellín. En cambio, el concierto previsto en Querétaro para el 26 de noviembre fue cancelado definitivamente, debido a las condiciones de programación del evento.

El músico recordó que durante septiembre debió evaluar constantemente el estado de sus cuerdas vocales. Después guardó dos semanas de silencio, lo que le permitió cumplir algunas presentaciones posteriores bajo seguimiento médico.

Su intención es volver a cantar en febrero de 2027, aunque ese plazo continúa sujeto a la evolución posterior a la cirugía. Mientras tanto, el intérprete de Recuérdame insiste en que su condición no debe confundirse con los rumores de hemorragias activas y que la prioridad es recuperar su voz.

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En ese mismo mensaje explicó la diferencia entre las versiones difundidas y lo que realmente experimenta: “Todo mundo piensa que sangra y no, no me está sangrando, es como si fueran unos moretones en las cuerdas, pero encontré un doctor y él me va a operar. Ya casi se me quita la lesión”.

Rivera comparó el desgaste de las cuerdas vocales con el esfuerzo de un deportista profesional y recordó la exigencia de sus funciones teatrales. “Cuando yo hacía El Rey León daba 32 funciones al mes y jamás me pasó nada. Lo que nos pasa es que, como cualquier atleta de alto rendimiento, las cuerdas llegan a desgastarse por la manera que uno lo utiliza”, explicó recientemente.