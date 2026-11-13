Cuna de lobos reúne a Diana Bracho, Alejandro Camacho y otros actores 40 años después de su estreno

El abrazo de Diana Bracho y Alejandro Camacho se convirtió en una de las imágenes centrales del homenaje organizado para recordar la producción de Televisa.

Diana Bracho y Alejandro Camacho volvieron a encontrarse frente a las cámaras cuatro décadas después del estreno de Cuna de lobos, una de las telenovelas más recordadas de Televisa. El reencuentro fue organizado por TLNovelas para conmemorar la producción estrenada en 1986, cuya historia sigue llegando a nuevas audiencias mediante una retransmisión remasterizada.

La reunión quedó registrada en fotografías y videos compartidos por Gina Pedret, actriz y nuera de la fallecida María Rubio, quien interpretó a la temida Catalina Creel. En las imágenes, Bracho y Camacho aparecen sonrientes y abrazados, una escena que despertó recuerdos de los personajes que interpretaron durante el melodrama.

Bracho dio vida a Leonora Navarro, mientras Camacho encarnó a Alejandro Larios Creel, hijo de Catalina. Sus personajes estuvieron vinculados sentimentalmente dentro de una historia atravesada por engaños, disputas familiares y conflictos relacionados con una herencia. Alejandro también estaba casado con Vilma de la Fuente, interpretada por Rebecca Jones.

El homenaje reunió a integrantes de la producción y familiares de quienes participaron en la telenovela. Entre los asistentes estuvo Fernanda Reyes Pedret, nieta de María Rubio, quien acudió en representación de la familia de la actriz. Gina Pedret calificó el encuentro como “muy especial” y agradeció a TLNovelas la invitación para ella y su hija.

Te puede interesar: Bella Hadid muestra su nueva relación con Nathan Lacy tras meses de rumores sobre su vida sentimental

Te puede interesar: Miss Universo 2026 pierde a Miss Bulgaria tras accidente y suma ausencias de otros 15 países

La presencia de ambas permitió recordar a María Rubio, fallecida el 1 de marzo de 2018. Su interpretación de Catalina Creel marcó la historia de la televisión mexicana: la matriarca utilizaba engaños y crímenes para proteger sus intereses y conservar el control de la fortuna familiar. Su característico parche en el ojo escondía uno de los secretos centrales del argumento.

También estuvo presente en el recuerdo Rebecca Jones, fallecida el 22 de marzo de 2023. La actriz interpretó a Vilma, esposa de Alejandro, involucrada en las intrigas de Catalina. Otros miembros del reparto que ya murieron son Gonzalo Vega, Carlos Cámara, Carmen Montejo, Lilia Aragón, Josefina Echánove, Margarita Isabel y Raúl Meraz.

La producción original, escrita por Carlos Olmos y producida y dirigida por Carlos Téllez, se emitió entre 1986 y 1987. Su elenco incluyó además a Rosa María Bianchi, Humberto Elizondo, José Ángel Espinoza, conocido como Ferrusquilla, Magda Karina y Roberto Vander. La historia destacó por situar a una antagonista en el centro de sus principales conflictos.

El desenlace, transmitido el 5 de junio de 1987, alcanzó 73 puntos de audiencia, según cifras recogidas por medios especializados. Durante su emisión, la telenovela registró un promedio cercano a 53 puntos, indicadores que dan cuenta de su alcance entre los televidentes mexicanos de aquella época.

Como parte de la conmemoración, TLNovelas retransmite los 85 episodios remasterizados. La iniciativa permite revisar las actuaciones y los acontecimientos que convirtieron a la familia Larios Creel en protagonista de una historia de secretos, ambición y crímenes.

La publicación del reencuentro generó comentarios de espectadores que recordaron las escenas compartidas por Leonora y Alejandro. Las imágenes también sirvieron para reconocer a quienes ya no pueden participar en estas celebraciones, especialmente a María Rubio y Rebecca Jones.

La conmemoración coincide con una nueva oportunidad de conocer la historia completa, desde los primeros conflictos de los Larios Creel hasta su desenlace. El encuentro también recuperó los rostros de quienes dieron vida a personajes fundamentales del melodrama mexicano.

Cuarenta años después de su estreno, Cuna de lobos vuelve a reunir a parte de su elenco y a circular en televisión.