Karol G conquista dos Latin Grammy 2026 y sorprende con una ranchera en homenaje a la música mexicana

La artista cerró así su participación en los Latin Grammy 2026 con dos gramófonos y una presentación dedicada a la música mexicana, en una ceremonia que reconoció tanto su trabajo individual como su colaboración con Feid.

Karol G protagonizó una de las actuaciones de los Latin Grammy 2026 al interpretar Ese hombre es malo en una versión ranchera, durante la ceremonia celebrada el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La cantante colombiana también consiguió dos galardones, consolidando una noche marcada por su incursión en diferentes géneros musicales.

La artista apareció sobre el escenario con un vestuario dorado inspirado en los tradicionales trajes de mariachi, acompañado de un micrófono del mismo color. Su presentación incorporó una orquesta en vivo y elementos de la música regional mexicana, alejándose del formato urbano con el que alcanzó reconocimiento internacional.

Ese hombre es malo, canción incluida en su proyecto Tropicoqueta, fue la elegida para mostrar esa faceta musical. La interpretación rindió homenaje a la tradición ranchera y permitió que la colombiana llevara al escenario una propuesta diferente de sus habituales presentaciones de reguetón.

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La actuación formó parte de una ceremonia que reunió distintas expresiones de la música latina. Mientras otros artistas apostaron por el pop, los ritmos urbanos y los homenajes musicales, Karol G centró su intervención en los sonidos mexicanos, con una puesta en escena que combinó su identidad artística con elementos tradicionales.

La presentación también tuvo un detalle relacionado con su vida personal: Feid, con quien había mantenido una relación sentimental, se encontraba entre los asistentes a la gala. Ambos participaron en la premiación y compartieron un reconocimiento musical gracias a una colaboración anterior.

La colombiana obtuvo el premio a Mejor Interpretación de Reguetón por Verano Rosa, canción grabada junto a Feid. El galardón reconoció el trabajo conjunto de ambos artistas, quienes figuraban entre los nominados de una categoría dedicada específicamente a las interpretaciones del género urbano.

Su segundo reconocimiento llegó en Mejor Álbum de Música Urbana, categoría en la que triunfó con Tropicoqueta. El proyecto reúne diferentes influencias latinoamericanas y combina elementos de reguetón, pop y sonidos tradicionales, una diversidad que también estuvo presente en su actuación durante la ceremonia.

Al recibir este premio, la cantante destacó la riqueza musical de América Latina, una característica que atraviesa su producción discográfica y que se refleja en la incorporación de géneros asociados con distintos países de la región.

La victoria de Tropicoqueta se produjo frente a trabajos de otros representantes de la música urbana, entre ellos J Balvin y Ryan Castro, nominados por Omerta, además de Bad Gyal, Beéle y Young Miko.

Karol G también figuró entre los aspirantes a Álbum del Año por Tropicoqueta, así como en otras categorías importantes. Su participación reunió siete nominaciones, de las cuales consiguió dos premios durante la edición número 27 de la ceremonia.

Entre sus candidaturas estuvieron Grabación del Año por Coleccionando heridas, colaboración con Marco Antonio Solís, y Mejor Canción Regional Mexicana por Ese hombre es malo. Estas nominaciones reflejaron la presencia de su repertorio en diferentes categorías de la premiación.

La gala contó además con actuaciones de Rosalía, Daddy Yankee, Feid, Anitta, Juanes y otros intérpretes. La cantante española Rosalía fue una de las principales ganadoras de la ceremonia, mientras Daddy Yankee recibió un homenaje relacionado con su reconocimiento como Persona del Año 2026.

Para Karol G, la celebración combinó su participación como intérprete con los premios obtenidos por sus grabaciones. Su actuación ranchera mostró una dimensión de Tropicoqueta distinta de la que fue reconocida en las categorías urbanas.