Jasmine Blandford consigue el primer reconocimiento de Miss Universo 2026 para Nicaragua

El resultado destaca el respaldo de sus seguidores y las actividades culturales que acompañaron su llegada a Puerto Rico.

Nicaragua comenzó su participación en Miss Universo 2026 con un reconocimiento para su representante, Jasmine Blandford. La candidata ganó La Gran Despedida, una iniciativa que distingue las celebraciones organizadas para acompañar a las concursantes antes de su llegada a Puerto Rico, sede de la edición número 75 del certamen internacional.

La Organización Miss Universo anunció el resultado el 10 de noviembre, después de evaluar las actividades realizadas por diez países finalistas. El comité responsable consideró la creatividad de las despedidas, el esfuerzo de sus organizadores y la capacidad de convocar a seguidores alrededor de cada delegada.

La celebración nicaragüense comenzó en Miami, donde Blandford participó en una gala antes de emprender su viaje. Posteriormente, sus simpatizantes se reunieron en el aeropuerto de Fort Lauderdale para despedirla entre banderas y muestras de apoyo. La candidata viajó a Puerto Rico en una aeronave que llevaba su fotografía.

Antes de partir, Blandford expresó su determinación frente a la atención que acompañaba su participación: “Sé quién soy, sé de dónde vengo, y nada va a distraerme de mi propósito”. La declaración formó parte de una despedida que combinó encuentros privados y manifestaciones públicas de respaldo.

El recibimiento continuó el 6 de noviembre, cuando la representante llegó a territorio puertorriqueño. Su agenda incluyó una visita al monumento de Roberto Clemente, en Carolina, para recordar la relación histórica del beisbolista con Nicaragua y su labor humanitaria durante la emergencia provocada por el terremoto de 1972.

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Después, la celebración se trasladó a Cayey, donde seguidores organizaron una caravana acompañada de música y expresiones culturales. Entre ellas destacó la tradicional gigantona nicaragüense, que permitió mostrar una parte del folclor del país durante el encuentro con la comunidad local.

Estas actividades fueron decisivas para que Nicaragua sobresaliera entre las delegaciones consideradas. El reconocimiento no premia un desfile, una entrevista ni una evaluación de belleza: distingue específicamente el acompañamiento recibido por las concursantes antes de comenzar las actividades oficiales del certamen.

Como ganadora, Jasmine Blandford recibirá una cena privada con su familia y equipo de preparación antes de la gala final. La organización explicó que el encuentro busca ofrecerle un espacio para compartir con las personas que la han acompañado durante su preparación y participación internacional.

El premio, sin embargo, no otorga puntos adicionales ni modifica las decisiones del jurado. Se trata de una distinción independiente de las evaluaciones que determinarán cuáles candidatas avanzan y quién obtendrá finalmente la corona de Miss Universo 2026.

Durante sus primeros días de concentración en San Juan, Blandford también ha participado en ensayos, entrevistas y actividades fotográficas. Su presencia ha destacado por diferentes propuestas de vestuario y peinados que resaltan su cabello afro y su identidad vinculada con la Costa Caribe de Nicaragua.

La representante ha compartido además encuentros con otras concursantes latinoamericanas, entre ellas delegadas de Puerto Rico, Colombia, Chile, Costa Rica y Venezuela, mientras continúa la preparación para las próximas etapas del concurso.

La final de Miss Universo 2026 está prevista para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Allí se elegirá a la nueva ganadora entre las representantes participantes en esta edición conmemorativa.

Mientras llega esa fecha, Nicaragua ya cuenta con un reconocimiento oficial relacionado con la participación de su candidata.

El triunfo en esta dinámica también refleja la participación de la comunidad nicaragüense fuera de su territorio, especialmente en Estados Unidos y Puerto Rico, donde se desarrollaron las celebraciones reconocidas por la organización internacional.