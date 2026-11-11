Pablo Alborán sorprende cocinando y cantando con Los de ÑAM durante los Latin Grammy

Su reacción ante la gelatina de pata quedó como uno de los episodios más curiosos de esta visita a Las Vegas.

Pablo Alborán cambió por un momento los escenarios por la cocina durante su visita a Las Vegas. El cantante español protagonizó un divertido encuentro con los creadores de contenido gastronómico Los de ÑAM!, quienes lo invitaron a participar en una dinámica entre alimentos, música y preguntas personales, en plena semana de los Latin Grammy 2026.

La actividad, presentada como La Cocina de los Latin Ñami, puso al intérprete ante un desafío poco habitual: desenvolverse entre preparaciones culinarias mientras cantaba con la espontaneidad de quien interpreta sus canciones en la ducha. El encuentro también incluyó una degustación de productos tradicionales colombianos, que el artista debía probar y calificar.

Entre los alimentos ofrecidos figuraron el Chocoramo y distintos dulces de maíz. Alborán aceptó el reto y compartió sus impresiones sobre los sabores, otorgando a varios bocados puntuaciones favorables que oscilaron entre siete y nueve puntos. Sus reacciones se convirtieron en parte central del intercambio con los anfitriones.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó con la gelatina de pata, un dulce tradicional colombiano elaborado a partir de pata de res. Cuando los creadores le explicaron de dónde provenía el producto, el músico reaccionó sorprendido. La revelación no impidió que disfrutara su sabor: terminó concediéndole una calificación de 9,99 puntos, prácticamente perfecta.

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La conversación no se limitó a los alimentos. Los de ÑAM! aprovecharon la visita para preguntarle por sus experiencias sentimentales y quisieron saber cuál había sido la mayor locura que había cometido por amor. Su respuesta conectó precisamente con el ambiente culinario del video.

“Cocinar sin saber cocinar... ¡Me salió tan mal, tan mal!”, confesó el artista entre risas, recordando una experiencia en la que intentó preparar comida pese a no dominar esa actividad. La anécdota añadió otro momento de humor a una participación que combinó música, gastronomía y conversación informal.

El encuentro se produjo mientras Alborán participa en las actividades relacionadas con la 27.ª edición de los Latin Grammy, cuya ceremonia está prevista para el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Su presencia en la ciudad también responde a compromisos directamente vinculados con la premiación.

La Academia Latina de la Grabación anunció al cantante entre los presentadores de la ceremonia. Además, Alborán figura como nominado en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo, por lo que esta edición representa para él una participación tanto en la entrega de reconocimientos como entre los artistas que aspiran a recibirlos.

En la lista de presentadores aparecen igualmente Greeicy, Trueno, Camila Cabello, Ryan Castro, Lila Downs, Joaquina y Luísa Sonza, junto con otras personalidades del entretenimiento y el deporte. La gala reunirá así a figuras de diferentes ámbitos para anunciar los premios de la música latina.

La transmisión está programada para las 8:00 de la noche, horario del este de Estados Unidos, a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma ViX. Antes habrá una antesala televisiva y la ceremonia Premiere, donde se entregarán reconocimientos de numerosas categorías.

La participación de Alborán con los creadores también acercó al público internacional a productos de la gastronomía colombiana. Las puntuaciones del cantante, especialmente la otorgada a la gelatina de pata, marcaron el tono del encuentro.

Mientras llega la noche de premiación, el video con Los de ÑAM! muestra una faceta distendida del cantante, quien aceptó probar sabores colombianos, improvisar en la cocina y compartir una anécdota amorosa.