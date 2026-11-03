Sech puso a bailar a Costa Rica con el arranque de su Secho Gang Tour

Después de la celebración de Halloween, la atención se dirige a Cartagena y a la futura presentación anunciada para Panamá, cuyos detalles permanecen pendientes.

El cantante panameño Sech inició su recorrido internacional con una presentación en Costa Rica, donde llevó su propuesta de música urbana a una celebración de Halloween. El concierto, programado para el 31 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal, marcó el comienzo del Secho Gang Tour, una serie de presentaciones que también contempla una parada en Colombia y planes para Panamá.

La cita costarricense combinó el ambiente de disfraces propio de Halloween con los ritmos que identifican al intérprete. El espectáculo contó con la participación anunciada de De La Rose, cantante puertorriqueña con quien Sech ya había compartido un proyecto musical. Su presencia añadió un componente de colaboración a la apertura de la gira.

Ambos artistas habían trabajado juntos en Gym Girl, canción incluida en Tranki, Todo Pasa, álbum publicado en 2024. Esa conexión musical antecedió su encuentro en la programación del concierto en Costa Rica, presentado como una noche dedicada a los sonidos urbanos y a la celebración de Halloween.

El inicio del recorrido representa una nueva etapa de presentaciones para Sech, quien ha incorporado diferentes influencias musicales a sus lanzamientos. En esta ocasión, el nombre de la gira está directamente relacionado con su producción Secho Gang, un disco de doce canciones que llegó al público en mayo de 2026.

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El álbum reúne elementos de reguetón, R&B latino y dancehall, tres estilos presentes en la propuesta musical que acompaña esta etapa del artista panameño. Su lanzamiento también sirve como referencia para entender la identidad del recorrido, que conecta escenarios de distintos países de la región.

Tras la fecha de Costa Rica, el siguiente compromiso anunciado es en Cartagena de Indias, Colombia, el sábado 7 de noviembre. Allí, Sech forma parte de El Gozón de Wakanda 2026, evento que se desarrollará en la Plaza de Toros dentro de las tradicionales Fiestas de Noviembre de la ciudad.

La presentación colombiana reunirá a artistas de varias procedencias. Entre los participantes anunciados figuran los panameños BCA y El Tachi, el cantante jamaiquino Gyptian y los exponentes locales Kevin Flórez y Rayo y Toby. La programación propone así una combinación de intérpretes vinculados con diferentes expresiones de la música caribeña y urbana.

La presencia de Sech en Cartagena ampliará el alcance regional de la gira apenas una semana después de su comienzo en territorio costarricense. Ambas fechas forman parte de una agenda que relaciona sus actuaciones con celebraciones populares: Halloween en Costa Rica y las fiestas tradicionales de noviembre en la ciudad colombiana.

Para sus seguidores panameños también hay una expectativa pendiente. El intérprete confirmó que Panamá está incluido entre sus planes mediante un espectáculo denominado Sech & Friends Panamá. Sin embargo, todavía no se han comunicado oficialmente el lugar ni la fecha de esa presentación.

Ese anuncio mantiene abierta la posibilidad de que el público de su país natal pueda disfrutar de una nueva cita musical asociada con esta etapa. Por ahora, la información difundida únicamente confirma la intención de realizar el espectáculo y señala que sus detalles se darán a conocer posteriormente.

La programación divulgada no incluye una lista de canciones interpretadas en el concierto costarricense ni cifras de asistencia. Por ello, los detalles confirmados se concentran en el inicio de la gira y sus próximas fechas.

Con el comienzo del Secho Gang Tour en Costa Rica, Sech enlaza el lanzamiento de su álbum de 2026 con una agenda de conciertos internacionales.