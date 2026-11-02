Mariah Carey reaparece sobre un árbol de Navidad y activa su tradicional cuenta regresiva musical

La escena del árbol y el regreso de su conocido sencillo acompañan el inicio de noviembre, cuando la música de las fiestas comienza a recuperar espacio en las emisoras y las plataformas digitales de todo el mundo.

La Navidad ya tiene su señal de partida en las redes sociales. Mariah Carey volvió a protagonizar su esperado anuncio de noviembre con un video en el que aparece convertida en el adorno que corona un árbol navideño. La cantante estadounidense recuperó así una tradición digital asociada con su éxito All I Want for Christmas Is You, que cada año vuelve a ocupar un lugar destacado durante las fiestas.

La publicación llegó después de Halloween y presentó una puesta en escena diferente a las anteriores. En lugar de comenzar directamente con la canción que la acompaña desde 1994, Carey decidió abrir el clip con una referencia a una faceta menos conocida de su trayectoria musical. El contraste entre ambas grabaciones marca el recorrido del video hasta su desenlace navideño.

En los primeros segundos interpreta Hermit, una canción que grabó durante la década de 1990 bajo el seudónimo Chick, junto con su amiga Clarissa Dane. La pieza pertenece al álbum Someone’s Ugly Daughter, un proyecto alternativo cuya vinculación con la artista no se hizo pública hasta 2020, cuando ella misma reveló su participación en sus memorias.

Después de ese comienzo, la escena cambia hacia un paisaje invernal. Carey aparece en lo alto de un árbol de Navidad, como si fuera su decoración principal, y utiliza su característico registro vocal agudo para anunciar: “Ya es hora”. Entonces comienza a escucharse All I Want for Christmas Is You, la canción que funciona como banda sonora de sus celebraciones anuales.

El lanzamiento mantiene una costumbre que la intérprete ha desarrollado mediante videos temáticos con escenarios y personajes diferentes. En 2024 contó con la participación del comediante Billy Eichner, quien interpretó a un elfo malhumorado. Un año antes apareció caracterizada como Morticia Addams y posteriormente cambió a un atuendo inspirado en Mamá Noel.

Te puede interesar: Kim Kardashian revela cuál es su palabra favorita en español durante su visita a México

Te puede interesar: DD White: la bisabuela de 72 años que convirtió OnlyFans en su nuevo plan de jubilación

Precisamente en 2023, el anuncio utilizó la idea de que la cantante se descongelaba para recibir diciembre. En 2022, por su parte, la propuesta la mostró pedaleando sobre una bicicleta estática como preparación simbólica para las fiestas. Cada entrega mantiene el mismo objetivo: marcar el paso de Halloween a la temporada navideña mediante una nueva representación visual.

La popularidad de este ritual también está relacionada con el desempeño comercial de su canción. En 2025, All I Want for Christmas Is You alcanzó 22 semanas no consecutivas en el primer puesto del Billboard Hot 100, una marca que entonces la convirtió en el sencillo con mayor permanencia acumulada en la cima de esa clasificación.

Durante 2026, ese registro fue superado por la cantante de música country Ella Langley. Su tema Choosin’ Texas llegó a acumular 25 semanas en el primer lugar, desplazando al clásico de Carey de aquella posición histórica. Sin embargo, la llegada de una nueva temporada festiva abre la posibilidad de que la intérprete vuelva a sumar semanas en lo más alto de la lista.

En 2024 y 2025, su éxito navideño había conseguido mantenerse cuatro semanas consecutivas en el número uno. La competencia estacional incluye además canciones como Rockin’ Around the Christmas Tree, de Brenda Lee; Jingle Bell Rock, de Bobby Helms; y Last Christmas, de Wham! El tema de Lee incluso encabezó la clasificación en 2023.

Con esta nueva publicación, Mariah Carey reúne su pasado musical alternativo y su identidad navideña en un mismo video.