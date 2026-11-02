Patrick Stewart abrió su hogar a víctimas de los incendios de Los Ángeles antes de morir

El músico Mason Stoops reveló que el actor británico y su esposa, Sunny Ozell, ofrecieron refugio a su familia después de que los incendios forestales de Los Ángeles los obligaran a abandonar su vivienda.

La muerte de Patrick Stewart, ocurrida el 29 de octubre de 2026 a los 86 años, dio paso a un testimonio sobre la solidaridad que mostró durante su último año de vida.

Stoops vivía en Altadena, California, junto con su esposa Brooks y su perro Apple. En enero de 2025, el incendio de Eaton provocó su evacuación. Ante aquella emergencia, Stewart y Ozell les abrieron las puertas de su residencia y compartieron con ellos una convivencia que se prolongó durante el último año del intérprete.

El músico recordó el gesto mediante una publicación en Instagram, difundida tras conocerse el fallecimiento del protagonista de Star Trek y X-Men. “Después de evacuar por el incendio de Eaton, Sunny y Patrick nos acogieron a Brooks, a Apple y a mí en su hogar sin la menor vacilación”.

La experiencia, explicó, transformó un periodo de incertidumbre en una relación cercana. “Un año que de otro modo habría estado consumido por el dolor, la confusión y la soledad estuvo en cambio lleno de su calidez, su amabilidad y su hospitalidad sin descanso. Nos convertimos en nuestra propia familia elegida”.

Durante ese tiempo compartieron actividades cotidianas, como las partidas de dominó y los cócteles de la tarde, además de las comidas preparadas por Ozell. Stoops describió aquellas reuniones como “Momentos que sé que recordaremos el resto de nuestras vidas”.

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La cercanía también marcó su manera de entender las relaciones personales y la profesión artística. “Patrick me enseñó mucho: sobre el arte, sobre la verdadera dedicación al oficio, y sobre la convicción de que tu mejor trabajo y tu mejor versión solo nacen de apoyar a las personas que te rodean”. Añadió: “Por encima de todo, me mostró cómo ser un compañero genuinamente amoroso, incluso en las circunstancias más difíciles”.

El vínculo llegó hasta la boda de Stoops y Brooks. Stewart participó en la elección del vestido de la novia y prestó al músico el traje que utilizó durante la ceremonia, oficiada por Sunny Ozell. Al recordar esa presencia constante, Stoops escribió: “Nunca dejó de estar presente para nosotros”. Ozell respondió: “Te quería muchísimo, Mason. Eternamente agradecida por tu amistad y tu presencia, y la de Brooks”.

El fallecimiento del actor fue anunciado mediante su cuenta oficial de Instagram. Según el comunicado de su familia y representante, murió en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, después de un proceso relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Sus últimos días transcurrieron rodeado de familiares y amigos. El mensaje concluía: “Siempre atesoraremos la serenidad y la reflexión en su rostro, un recordatorio permanente de su gracia invencible”.

En sus meses finales, Stewart también mantuvo su vínculo con Shakespeare. En mayo presentó una colección sonora dedicada a los 154 sonetos del dramaturgo, iniciativa impulsada por Ozell después de las lecturas que el actor difundió durante la pandemia. Sobre el proyecto afirmó: “Espero que haya brindado placer y curiosidad, pero, más que nada, quiero que haya comunicado todos los matices que puede tener el amor”.

Su trayectoria incluyó la Royal Shakespeare Company, a la que ingresó en 1966, dos premios Olivier, un Grammy y el nombramiento como caballero en 2010. En julio de 2026 todavía sostenía: “Seguiré siendo actor, ahora y para siempre”. Su despedida también permitió conocer públicamente aquella historia de hospitalidad y amistad.