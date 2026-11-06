Shakira y Lady Gaga aspiran a un lugar en el Salón de la Fama de los Compositores de 2027

La candidatura permite distinguir entre el éxito de una grabación y el reconocimiento a quienes participaron en su escritura.

La cantante colombiana Shakira y la estadounidense Lady Gaga están entre los aspirantes a ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en 2027. La organización dio a conocer una nueva lista de nominados que reúne a autores de éxitos internacionales y reconoce una faceta fundamental de la industria musical: la creación de canciones.

El Songwriters Hall of Fame distingue dos tipos de trayectorias. Por una parte, considera a quienes han escrito principalmente para otros intérpretes; por otra, a artistas que también componen el material que presentan al público. Shakira y Gaga aparecen en esta segunda categoría, denominada compositores intérpretes.

En el caso de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, la candidatura destaca cinco canciones de su repertorio: Hips Don’t Lie, Dai Dai, Whenever, Wherever, La Tortura e Inevitable. La selección refleja distintas etapas de su carrera y el trabajo de composición asociado con su presencia en la música internacional.

Lady Gaga, cuyo nombre es Stefani Germanotta, figura con Poker Face, Bad Romance, Born This Way, Shallow y Die With a Smile. Su nominación se basa en la autoría de canciones que abarcan diferentes momentos de su trayectoria como intérprete.

La lista de compositores intérpretes incluye además a Sia, P!nk y Ne-Yo, así como a Boy George, Vince Gill, Grandmaster Melle Mel y Jack White. También aparecen integrantes de agrupaciones reconocidas, entre ellas Blondie, America, WAR y ZZ Top.

En el apartado reservado a los compositores figuran nombres menos visibles sobre los escenarios, pero vinculados con grabaciones populares. Kandi Burruss, por ejemplo, está nominada por un catálogo que incluye No Scrubs, interpretada por TLC, y Bills, Bills, Bills, de Destiny’s Child.

Otro aspirante es Andreas Carlsson, relacionado con I Want It That Way, de Backstreet Boys, y Bye Bye Bye, de NSYNC. También compiten George Merrill y Shannon Rubicam, conocidos como Boy Meets Girl, autores de canciones como How Will I Know y I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me).

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La nómina contempla igualmente a will.i.am, Pete Bellotte, Tom Douglas, Bob McDill, Maurice Starr, Dan Wilson y Toni Wine. Entre los equipos candidatos están Stargate, integrado por Mikkel Eriksen y Tor Hermansen, y Stock Aitken Waterman, conformado por Mike Stock, Matt Aitken y Pete Waterman.

Para recibir una nominación, los aspirantes deben contar con un catálogo de canciones relevantes y haber cumplido 20 años desde el lanzamiento comercial de su primera composición. Este requisito permite considerar carreras desarrolladas durante varias décadas, sin limitar el reconocimiento a un solo género musical.

La elección todavía no está definida. Los integrantes habilitados para votar podrán escoger hasta tres candidatos en cada categoría y deberán presentar sus papeletas antes de la medianoche del 14 de diciembre de 2026, según la hora del este de Estados Unidos.

Una vez concluido el proceso se determinarán los nombres que formarán parte de la promoción de 2027. Por ahora, la presencia de Shakira y Lady Gaga representa una nominación, no su ingreso confirmado a la institución.

La convocatoria pone en primer plano la labor creativa detrás de canciones conocidas por millones de oyentes. En esa competencia, las dos artistas comparten espacio con compositores que han construido repertorios propios y con autores cuyas obras alcanzaron notoriedad a través de otras voces.

Aunque canciones de la lista son conocidas por sus intérpretes, la selección de la institución se concentra en las contribuciones de sus autores y en la continuidad de sus catálogos.