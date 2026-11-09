¿Anuel AA será padre por quinta vez? La foto de Fabiana Buitrago que desató rumores de embarazo

La reacción de Yailin añadió otro elemento a la conversación digital, especialmente por tratarse de una expareja del cantante. No obstante, un emoji tampoco acredita un embarazo.

Una fotografía publicada por Fabiana Buitrago, creadora de contenido colombiana vinculada sentimentalmente con Anuel AA, provocó especulaciones sobre un posible embarazo. La imagen, compartida el sábado 7 de noviembre en Instagram, donde la joven mantiene contacto con sus seguidores, llevó a numerosos seguidores a preguntarse si el cantante puertorriqueño se prepara para recibir a su quinto hijo. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente esa posibilidad.

En la publicación, Buitrago aparece dentro de una piscina mientras acaricia su vientre. En lugar de escribir una explicación, acompañó la fotografía con tres emojis: unos dedos cruzados, un pollito saliendo del cascarón y el símbolo del infinito. La combinación fue interpretada por usuarios como una pista sobre la llegada de un bebé, aunque no constituye una confirmación expresa ni revela datos médicos o familiares verificables sobre la modelo.

Las reacciones comenzaron a multiplicarse entre quienes siguen a la modelo y al intérprete urbano. Algunos comentarios incluyeron felicitaciones y mensajes relacionados con la maternidad. La fotografía también reactivó versiones y comentarios que habían circulado semanas antes acerca de un supuesto embarazo de la joven colombiana.

Uno de los detalles más comentados fue la respuesta de Yailin La Más Viral, expareja de Anuel y madre de su hija Cattleya. La cantante dominicana dejó un corazón rojo en la publicación de Buitrago. El gesto llamó la atención debido a los antecedentes de tensiones públicas que han rodeado algunas relaciones del artista, pero Yailin no explicó el significado de su reacción.

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De acuerdo con los reportes sobre la vida sentimental del reguetonero, Anuel y Fabiana comenzaron a ser relacionados como pareja a principios de agosto de 2026, después de que surgieran rumores sobre su separación de Laury Saavedra. Desde entonces, han aparecido juntos en distintas ocasiones, aunque los detalles sobre cómo inició su vínculo no se conocen ampliamente.

Fabiana Buitrago es una modelo e influenciadora originaria de Antioquia, Colombia. En sus redes sociales publica contenido sobre moda, maquillaje, viajes y estilo de vida. Su cercanía con Anuel amplió la atención mediática sobre sus publicaciones y sus apariciones junto al músico.

También se han difundido imágenes en las que Buitrago comparte con integrantes del entorno familiar del cantante, incluidos algunos de sus hijos. Sin embargo, esas apariciones no permiten establecer por sí mismas si la pareja espera un bebé ni ofrecen información sobre una eventual fecha de nacimiento.

Actualmente, Anuel AA tiene cuatro hijos reconocidos. El mayor es Pablo, fruto de su relación con Astrid Cuevas. También es padre de Gianella, hija de Melissa Vallecilla, cuya paternidad reconoció públicamente en abril de 2023 después de una controversia.

Su tercera hija es Cattleya, nacida de su relación con Yailin La Más Viral. La menor es Emmaluna, a quien tuvo con Laury Saavedra. El artista dio a conocer el nacimiento de esta última mediante publicaciones en sus redes sociales en enero de 2025.

Si se confirma que Buitrago está embarazada y que Anuel es el padre, el intérprete se convertiría en papá por quinta ocasión. Por ahora, esa conclusión sigue siendo hipotética: la fotografía ha generado interpretaciones entre seguidores y medios, pero no existe un anuncio conjunto que permita presentar la noticia como un hecho confirmado.

Mientras los protagonistas no ofrezcan información adicional, la publicación de Fabiana Buitrago permanece como el origen de los rumores que rodean nuevamente la vida familiar de Anuel AA.