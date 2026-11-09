Unicef y Meduca habilitan ocho espacios temporales de aprendizaje para apoyar a estudiantes afectados por el sismo

Uno de estos espacios funciona en el distrito de Macaracas, donde los estudiantes participan en actividades recreativas y dinámicas grupales que incluyen juegos, dibujos y ejercicios de integración.

Ocho espacios temporales de aprendizaje han sido habilitados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca), en las provincias de Veraguas, Los Santos y Herrera, como parte de la estrategia de Educación en Emergencia que busca brindar acompañamiento educativo y soporte socioemocional a los niños, niñas y adolescentes afectados por el sismo del pasado 9 de octubre.

Uno de estos espacios funciona en el distrito de Macaracas, donde los estudiantes participan en actividades recreativas y dinámicas grupales que incluyen juegos, dibujos y ejercicios de integración, diseñados para facilitar la expresión de emociones y contribuir a su bienestar.

”Tenemos el área artística, de recreación donde los niños hacen actividades para expresarse, jugar, pasar una tarde tranquila, que es el punto de todo este proyecto para que los niños se sientan cómodos en un lugar seguro”, indicó Stacey Navarro, facilitadora de Unicef.

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En la Escuela Bilingüe Rudecinda Rodríguez, en Macaracas, se asignó un día a la semana para que todos los estudiantes puedan participar en estas jornadas, en las que reciben entre tres y cuatro horas diarias de acompañamiento socioemocional.

”Hemos capacitado cerca de 100 funcionarios y los tres primeros espacios que están funcionando en la provincia de Veraguas y los primeros en Los Santos hasta la fecha han atendido a más de 1000 personas de la comunidad, alrededor de 600 estudiantes y más de 200 docentes”, explicó Francisco Trejos, oficial de educación de Unicef.

La estrategia de Educación en Emergencia no solo contempla actividades dirigidas a la población estudiantil, sino también orientación para padres y cuidadores, además de capacitaciones para docentes y otros actores comunitarios.

Con estas acciones, Unicef y Meduca buscan ofrecer espacios seguros para la niñez y adolescencia, favorecer la continuidad educativa y atender las necesidades emocionales de las comunidades que enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

Con información de Yenny Caballero