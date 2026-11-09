Mides evalúa a más de 8 mil familias afectadas por el sismo mediante fichas socioeconómicas

El Mides ha aplicado más de 8 mil fichas en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas para identificar las necesidades de las familias afectadas por el sismo.

Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha aplicado 8,082 Fichas Básicas de Emergencia Social (Fibes) en las provincias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, con las que ha recopilado información de 24,288 personas que integran los hogares visitados.

De acuerdo con el balance de la institución, con corte al viernes 6 de noviembre, los equipos técnicos han levantado 1,890 fichas en Coclé, 1,597 en Herrera, 2,632 en Los Santos y 1,963 en Veraguas. Las jornadas de trabajo en las comunidades permiten registrar entre 335 y 990 fichas diariamente.

La herramienta consiste en un cuestionario digital y georreferenciado que recoge datos sobre la cantidad de integrantes de cada hogar, la presencia de adultos mayores y personas con discapacidad, las pérdidas materiales, las necesidades de las familias y la ayuda que han recibido.

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La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, explicó que la información recopilada permite conocer las condiciones de cada familia y orientar la asistencia que requieren. Además, las fichas pueden aplicarse en viviendas, albergues y otros espacios donde se encuentren las personas afectadas.

El sistema integra datos de siete fuentes de registro y coordinación, entre ellas Panamá Conecta, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Articula Panamá, Ayuda Panamá, Ponte en Algo, el Centro de Acopio de ESRI y la Cruz Roja.

Según el MIDES, esta integración facilita la validación de los datos y la coordinación entre las entidades que atienden la emergencia. Para ello, la cédula de identidad permite cruzar los registros, mientras que cada hogar recibe un número de identificación que ayuda a documentar las asistencias entregadas y dar seguimiento a las necesidades pendientes.

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Como parte de estas jornadas, el director general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) acompañó a los equipos del Mides durante la aplicación de las fichas en Sabana Grande, provincia de Los Santos, para conocer el funcionamiento de la herramienta y su aporte al registro de las familias afectadas.

Carles de Arango indicó que la atención también incluye la entrega de artículos de primera necesidad y acompañamiento psicológico. Agregó que, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama y organismos internacionales, se han facilitado carpas para las familias que han decidido permanecer en sus comunidades cerca de sus viviendas mientras continúan las labores de atención.