Noah Syrkin, el joven panameño que transforma canchas comunitarias y promueve espacios seguros para los niños

La iniciativa surgió en 2024, cuando Noah y sus amigos comenzaron a recolectar tacos, balones y uniformes usados en su colegio para entregarlos a niños que, en muchas ocasiones, jugaban descalzos.

Ciudad de Panamá/Con apenas 16 años, Noah Syrkin lidera GOAL Panamá, una iniciativa que recupera canchas deportivas en comunidades vulnerables, promueve el acceso al deporte y busca incorporar espacios más seguros y sostenibles frente al cambio climático.

En Samaria, San Miguelito, una cancha deteriorada, con la malla rota, arcos sueltos y sin árboles que ofrecieran sombra, se convirtió en un espacio renovado gracias al trabajo de un grupo de voluntarios de entre 13 y 18 años. En septiembre pasado, los jóvenes pintaron el área, instalaron una nueva red y sembraron acacias que, con el tiempo, brindarán sombra a quienes utilizan las instalaciones. Actualmente, más de 100 niños juegan en este espacio.

La jornada fue organizada por Noah Syrkin, un estudiante panameño de 16 años que, a través de GOAL Panamá, impulsa proyectos para recuperar espacios deportivos y facilitar que niños y adolescentes de comunidades vulnerables tengan acceso al fútbol.

La iniciativa surgió en 2024, cuando Noah y sus amigos comenzaron a recolectar tacos, balones y uniformes usados en su colegio para entregarlos a niños que, en muchas ocasiones, jugaban descalzos. Posteriormente, desarrollaron el proyecto Eco-Cancha, enfocado en recuperar instalaciones deportivas abandonadas en comunidades con altos índices de pobreza multidimensional.

El trabajo incluye reparar mallas y arcos, pintar las canchas, organizar jornadas de limpieza con los residentes y sembrar árboles para generar espacios con sombra. Además, cada instalación queda bajo la responsabilidad de un líder comunitario que se compromete a darle mantenimiento.

En dos años, GOAL Panamá ha desarrollado jornadas en Chilibre, Ancón, Loma Cobá, Samaria, Paraíso y Abia Yala, beneficiando directamente a más de 700 niños y movilizando a más de 65 voluntarios, en su mayoría estudiantes que ahora también coordinan sus propias actividades.

El proyecto también responde a una preocupación relacionada con las condiciones climáticas. En comunidades donde los niños juegan sobre superficies de concreto o tierra, muchas veces sin sombra y durante las horas de mayor calor, recuperar estos espacios representa un paso hacia entornos recreativos más seguros.

El trabajo de Noah trascendió las fronteras panameñas tras ser seleccionado como Global Teen Leader 2026 de Three Dot Dash, un programa de We Are Family Foundation, organización fundada por el músico Nile Rodgers.

Fue uno de los 21 jóvenes seleccionados entre postulantes de más de 90 países de seis continentes. Además, se convirtió en el primer representante de Panamá en participar en este programa y en el integrante más joven de la generación 2026.

Entre septiembre y octubre, participó en el Just Peace Summit, realizado en Londres y Somerset, Inglaterra, donde compartió experiencias con otros jóvenes líderes que desarrollan proyectos relacionados con la innovación y el cambio climático. Como parte del encuentro, también participó en una gala de la fundación en Abbey Road Studios, junto a mentores vinculados a la banda Bon Jovi, Apple Music y empresas tecnológicas.

Durante la experiencia conoció iniciativas internacionales que buscan responder a los desafíos ambientales desde sus comunidades.

“En Londres conocí a Bashir, que en Tanzania creó un sistema que les dice a los agricultores por mensaje de texto cuándo y cuánto regar. En las pruebas usaron un 40 % menos de agua. Mi nuevo amigo Tariq, de Nigeria, quería que más gente hablara de lo serio que es el cambio climático. Hoy su plataforma comparte contenido sobre el clima y ya ha llegado a casi medio millón de personas. Para nosotros, adaptarnos a un clima que cambia ya es parte de crecer”, relató Noah.

A su regreso a Panamá, GOAL inició una nueva etapa de trabajo enfocada en las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 registrado el pasado 9 de octubre, que dejó cientos de escuelas afectadas en Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, junto con sus respectivos espacios deportivos.

Actualmente, la organización coordina con UNICEF acciones para apoyar los espacios recreativos que se habilitan en Hicaco, en Soná; Los Pozos, en Herrera, y Llano de Piedra, en Macaracas, mientras avanzan las reparaciones permanentes de los centros educativos y sus canchas.

A este esfuerzo también se suma 2nd Touch Soccer, organización estadounidense que acompaña a GOAL desde sus inicios y que ha contribuido con equipos y materiales para desarrollar los proyectos.

Paralelamente, Noah trabaja con investigadores académicos en un análisis sobre los costos de mantenimiento de las canchas de grama natural y sintética en las condiciones climáticas de Panamá, así como las temperaturas que alcanzan ambas superficies durante las horas en que los niños practican deporte.

El objetivo es generar información que permita a las comunidades que reconstruyen sus espacios después del terremoto tomar decisiones sobre qué tipo de cancha instalar, considerando no solo sus condiciones de uso, sino también los recursos económicos disponibles para mantenerla.

De esta manera, lo que comenzó como una iniciativa escolar para recolectar implementos deportivos se ha convertido en un proyecto que combina deporte, participación juvenil y adaptación al cambio climático, con Noah Syrkin como uno de sus principales impulsores.