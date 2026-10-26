Innova-Nation Summit 2026 reúne a jóvenes y expertos para explorar el futuro del talento humano

La agenda se centra en competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, el liderazgo y la resolución de problemas, consideradas fundamentales para desenvolverse en un entorno en el que la inteligencia artificial gana cada vez más espacio.

Ciudad de Panamá/El avance de la inteligencia artificial y su impacto en las capacidades humanas marcan la agenda del Innova-Nation Summit 2026, que se celebra este 26 y 27 de octubre en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, en Panamá.

Bajo el lema “The Next Human” (El siguiente ser humano), el encuentro reúne a estudiantes, docentes, emprendedores y especialistas nacionales e internacionales, además de jóvenes de República Dominicana y El Salvador, con el objetivo de explorar las habilidades necesarias para afrontar los desafíos de un mundo cada vez más transformado por la tecnología.

La agenda se centra en competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, el liderazgo y la resolución de problemas, consideradas fundamentales para desenvolverse en un entorno en el que la inteligencia artificial gana cada vez más espacio.

”Estos jóvenes van a ser evaluados por jurados calificados y vamos a escoger a equipos que participarán en programas internacionales que tienen un impacto, con oportunidades en España y Estados Unidos, en los cuales ellos van a poder seguir desarrollando sus proyectos y esas habilidades que necesitamos para seguir creciendo la economía”, indicaron encargados del evento.

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Entre las figuras destacadas del evento se encuentra la cantautora panameña Erika Ender, quien participará con la ponencia “Creatividad con propósito: del talento al impacto”, enfocada en la capacidad de transformar las habilidades individuales en iniciativas con resultados concretos.

“Hay que enseñarles que el tiempo tecnológico es distinto al tiempo real y ¿para qué me sirve la tecnología? Me hace llegar rápido a otro lugar y, mientras yo estoy en mis procesos, ¿cómo hago los ajustes necesarios para que mi mensaje tenga un impacto?”, señaló Erika Ender durante su intervención.

El encuentro también busca abrir oportunidades para el talento joven panameño. Los ganadores del Pitch Challenge 2026 tendrán acceso a 10 programas de alcance internacional, entre ellos Conrad Challenge, en Boston; Volcano Summit y UWC, que les permitirán explorar espacios de aprendizaje, innovación y desarrollo de proyectos.

Con esta edición, Innova-Nation Summit pone en el centro la preparación de las nuevas generaciones ante los cambios tecnológicos y plantea la importancia de fortalecer las capacidades humanas para convertir la innovación en oportunidades de desarrollo.