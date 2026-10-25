TalenPro 2026 convierte su gran final en una jornada de apoyo a los damnificados por el sismo

En su primera década, TalenPro ha involucrado a más de 5,000 jóvenes y beneficiado a más de 54,000 personas, según cifras divulgadas por sus organizadores y recogidas por medios nacionales.

La Arena Roberto Durán será el escenario de la gran final de la décima edición de TalenPro (Talento con Propósito), el festival intercolegial que combina música, baile y producción audiovisual con iniciativas de responsabilidad social y educación.

La gala fue este domingo 25 de octubre, a partir de las 7:00 p. m. En esta edición, estudiantes de quinto y sexto año de secundaria competirán en representación de sus colegios y zonas educativas, con la posibilidad de obtener una beca universitaria completa, sujeta a las regulaciones del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

El programa fue creado por la cantautora panameña Erika Ender a través de la Fundación Puertas Abiertas, con el propósito de ofrecer a los jóvenes una plataforma para desarrollar sus habilidades artísticas y promover valores como la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad social.

"10 años de Talento con Propósito, y esta noche ese propósito pesa más que nunca. Hace unos días la tierra tembló en Panamá y con ella el alma de todos los panameños", expresó Ender sin poder contener el sentimiento que genera la difícil situación que enfrentan miles de panameños en el interior del país.

Agradeció a Dios porque lo más valioso, que es la vida, se mantuvo, aunque también valoró las pérdidas que han tenido las familias en Azuero, Veraguas y Coclé. Recalcó que esta noche "este es un país que se abraza", anunciando que "todo lo recaudado será donado a las comunidades afectadas".

Aquí nadie se queda atrás. Esta noche cada voto se convierte en esperanza". — Erika Ender - Cantante panameña

Ganadores:

Mejor Audiovisual: Infancia Interrumpida - Instituto Fermín Naudeau

Mejor Grupo de Baile: Power Folklore Dancers - Colegio Guillermo Endara Galimani

Mejor Canción: Luis Ángel Saavedra - Instituto Urracá de Veraguas

Mejor Interprete: Amael Rodríguez - Colegio Venancio Fenosa

En la gala también se homenajeó con el Premio Propósito 2026 a Manuel Alejandro Beigbeder Pérez, más conocido artísticamente como Manuel Alejandro, cantautor, músico, arreglista y productor musical español, uno de los principales compositores de los más icónicos artistas de la balada romántica.

Un momento sin duda especial, en el que voces como las de Karol Wilson, Noreh, Raquel Sofía, Ana Cristina Cash, Iván Barrios y la propia Erika Ender, quienes interpretaron hermosas baladas del puño y letra de Manuel Alejandro.

La profesora Mariel Pití se levantó con el premio 'Tutora del año'. Mientras que Germán Toruño ganó el 'voto popular'.

Cuatro categorías en competencia

La competencia comprende cuatro categorías: Mejor Intérprete, Mejor Canción, Mejor Grupo de Baile y Mejor Audiovisual. Los participantes avanzaron por un proceso de selección que incluyó semifinales en las zonas Oeste, Centro y Este del país.

Además de demostrar sus habilidades en el escenario, los finalistas participan en proyectos sociales junto a brigadas estudiantiles y profesores tutores. El resultado de estas iniciativas también influye en la evaluación de los concursantes.

Este año, el componente social está enfocado en promover el crecimiento y desarrollo infantil saludable, mediante iniciativas como la creación de huertos, el mejoramiento de comedores escolares y la adecuación de espacios recreativos y deportivos.

Durante la gala también se reconocerá a la brigada estudiantil y al profesor tutor más destacados, así como a la familia que haya sobresalido durante el concurso.

Diez años de impacto social

En su primera década, TalenPro ha involucrado a más de 5,000 jóvenes y beneficiado a más de 54,000 personas, según cifras divulgadas por sus organizadores y recogidas por medios nacionales.

El balance de su trayectoria incluye 72 escuelas restauradas, 297 proyectos de agricultura familiar y 226 becas otorgadas, además de la participación de miles de estudiantes en brigadas de trabajo comunitario.

Los ganadores de las categorías artísticas recibirán becas universitarias completas, conforme a las regulaciones del Ifarhu, además de otros premios aportados por los patrocinadores.

Con esta décima edición, TalenPro busca mantener su apuesta por el talento juvenil y demostrar cómo las habilidades artísticas de los estudiantes pueden convertirse en oportunidades educativas y acciones concretas para sus comunidades.