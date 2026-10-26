Panamá busca aprobar convenio internacional para obtener pruebas en procesos civiles y comerciales

El convenio internacional está relacionado con la obtención de pruebas fuera del territorio nacional en asuntos civiles o comerciales.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Relaciones Exteriores a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para aprobar el Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, suscrito en La Haya el 18 de marzo de 1970.

La autorización quedó establecida en una resolución de Gabinete del 20 de octubre de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, que permite al canciller proponer formalmente la iniciativa ante el Órgano Legislativo.

El convenio internacional está relacionado con la obtención de pruebas fuera del territorio nacional en asuntos civiles o comerciales, un mecanismo de cooperación judicial que busca facilitar la práctica de diligencias probatorias cuando estas deben realizarse en otro país.

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La resolución se fundamenta en el numeral 9 del artículo 184 de la Constitución Política, que establece entre las atribuciones del presidente de la República, con la participación del ministro correspondiente, dirigir las relaciones exteriores y celebrar tratados y convenios internacionales, los cuales deben someterse a consideración del Órgano Legislativo.

Asimismo, cita el artículo 165 de la Constitución, que permite a los ministros de Estado presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional con autorización del Consejo de Gabinete.

Con esta decisión, el ministro de Relaciones Exteriores queda facultado para presentar la propuesta legislativa, mientras que la resolución ordena remitirle una copia autenticada del documento para que proceda conforme a la autorización concedida.

La aprobación del convenio aún deberá seguir el trámite legislativo correspondiente.