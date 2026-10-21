Gabinete aprueba proyecto para incorporar a Guatemala al TLC entre Centroamérica y Corea del Sur

El proyecto contempla la incorporación de Guatemala al tratado, cuyas negociaciones bilaterales con Corea del Sur concluyeron en enero de 2024, luego de que ese país centroamericano solicitara formalmente su adhesión.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley 42-26 que establece la adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Corea del Sur y las repúblicas de Centroamérica, un acuerdo del que Panamá forma parte y que busca ampliar las oportunidades comerciales y de exportación de la región.

El proyecto fue remitido a la Asamblea Nacional para su aprobación y contempla la incorporación de Guatemala al tratado, cuyas negociaciones bilaterales con Corea del Sur concluyeron en enero de 2024, luego de que ese país centroamericano solicitara formalmente su adhesión.

El TLC fue suscrito el 21 de febrero de 2018 y aprobado en Panamá mediante la Ley 182 del 19 de noviembre de 2020. Entró en vigor el 1 de marzo de 2021 y actualmente incluye a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, la incorporación de Guatemala representa una oportunidad estratégica para Panamá, particularmente por el mecanismo de acumulación de origen, que permite utilizar insumos de los países miembros para fabricar mercancías que puedan exportarse a Corea del Sur conservando las preferencias arancelarias, siempre que cumplan las reglas de origen establecidas en el tratado.

Este mecanismo facilitaría que empresas panameñas incorporen materias primas e insumos guatemaltecos en sus procesos de producción y exporten los productos resultantes al mercado surcoreano bajo las condiciones preferenciales del acuerdo.

La adhesión también podría favorecer las operaciones logísticas y comerciales entre Panamá y Guatemala, así como las actividades de reexportación de mercancías procedentes de Corea del Sur a través de la Zona Libre de Colón.

El documento destaca que el certificado de reexportación contemplado en el tratado permite acreditar las operaciones logísticas realizadas en esta zona franca y mantener las preferencias arancelarias aplicables a las mercancías, de acuerdo con las disposiciones del acuerdo comercial.

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Guatemala había participado en las negociaciones iniciales del TLC, pero se retiró temporalmente antes de solicitar su incorporación. Posteriormente, concluyó las negociaciones bilaterales con Corea del Sur el 18 de abril de 2023, según los antecedentes recogidos en la exposición de motivos, y avanzó en el proceso de adhesión, que culminó con las negociaciones en enero de 2024.

La incorporación de Guatemala no modifica los compromisos comerciales asumidos por Panamá y aprobados mediante la Ley 182 de 2020. Sin embargo, requiere actualizar la estructura del tratado original para incluir las nuevas referencias, anexos y apéndices correspondientes al nuevo Estado parte.

Con la aprobación del Consejo de Gabinete, el proyecto queda ahora a consideración de la Asamblea Nacional, donde deberá completar el trámite legislativo para que Panamá avance en la formalización de esta adhesión.