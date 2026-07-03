Mulino y Fujimori plantean reimpulsar el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú

Durante la conversación, Fujimori invitó a Mulino a su juramentación, prevista para el próximo 28 de julio en Lima.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, sostuvieron este viernes una videollamada en la que coincidieron en la necesidad de revitalizar el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú, vigente desde hace 14 años, con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial y la relación bilateral.

Durante la conversación, Fujimori invitó a Mulino a su juramentación, prevista para el próximo 28 de julio en Lima. El mandatario panameño confirmó su asistencia y, a su vez, extendió una invitación a la presidenta electa para visitar Panamá en enero de 2027, cuando se realizará en la ciudad capital el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF.

“Debo transmitirle, a nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando con su mandato reafirmar la relación bilateral con Panamá y Perú, país con el que nos une mucho”, expresó Mulino.

El presidente panameño también reiteró su disposición de cooperación entre ambos países. “Le reitero mi amistad y el deseo más genuino de colaboración entre nuestros dos países y pueblos”, manifestó.

Fujimori, por su parte, destacó el crecimiento económico de Panamá y reconoció su papel como centro comercial y turístico en la región. “Es para mí un gran gusto poder saludarlo, agradecer su mensaje, su respaldo y su cariño”, dijo la mandataria electa.

La presidenta electa peruana indicó que su administración buscará fortalecer el acuerdo comercial entre ambos países. “Nuestra intención es fortalecer el TLC que tiene ya 14 años de vigencia, fortalecer ese intercambio comercial y —por supuesto— nuestro abrazo de amistad”, afirmó.