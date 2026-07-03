Universidad de Panamá| Impugnan elección de José Emilio Moreno como rector; proclamación queda en suspenso

Entre los señalamientos figuran que numerosos estudiantes no pudieron ejercer su derecho al voto, que algunos centros de votación cerraron antes de la hora establecida y que presuntamente se registraron inconsistencias durante el proceso de escrutinio.

Panamá/La proclamación de José Emilio Moreno como nuevo rector de la Universidad de Panamá quedó suspendida hasta que el Organismo Electoral Universitario resuelva un recurso de nulidad presentado contra los resultados de la elección realizada el jueves.

El recurso fue interpuesto por el abogado Jonathan Brown ante el organismo electoral universitario, mediante un documento de 11 páginas en el que plantea cinco puntos para sustentar la solicitud de nulidad.

Entre los señalamientos figuran que numerosos estudiantes no pudieron ejercer su derecho al voto, que algunos centros de votación cerraron antes de la hora establecida y que presuntamente se registraron inconsistencias durante el proceso de escrutinio.

Brown cuestionó especialmente el manejo tecnológico del conteo de votos y aseguró que hubo datos que, a su juicio, no coincidían con el avance real del escrutinio. “La parte tecnológica era la forma de poder tener acceso a cada uno de los votos que se dieron en distintos zonas o lugares del país y el departamento de tecnología no mantenía una secuencia”, afirmó.

El abogado señaló que esas inconsistencias fueron detectadas por el equipo que daba seguimiento al conteo. “Nos pudimos dar cuenta a través del equipo que llevaba el conteo y no era congruente la cantidad de mesas escrutadas que se hablaba al día primero, se hablaba de 20% cuando eran 200 mesas y una total incongruencia”, expresó.

También cuestionó las publicaciones sobre resultados preliminares. “Se anunciaba victorias de un 60% cuando solamente se tenían un 20% de las mesas escrutadas”, indicó Brown, quien aseguró que la diferencia cuestionada no se limitaría a una cantidad menor de votos. “Hay una alta incongruencia que no estaríamos hablando de 200 ni 300 votos”, dijo.

El presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández, explicó que el reglamento impide proclamar al candidato electo mientras exista una impugnación pendiente. “Hasta que se haya resuelto la nulidad no podemos hacer la proclamación”, señaló.

Fernández indicó que aún no ha revisado personalmente la solicitud, pero que ya fue remitida a su abogado para el análisis correspondiente. Adelantó que el pleno del organismo podría reunirse el lunes para evaluar el recurso y tomar una decisión.

“Nos reuniremos lo más pronto posible para atender esa impugnación y muy pronto estaremos dando la respuesta”, manifestó Fernández.

El presidente del organismo electoral universitario precisó que, hasta el momento, se trata de la única impugnación presentada contra la elección de rector. El pleno que deberá resolver el recurso está integrado por representantes de las autoridades universitarias, docentes, administrativos y estudiantes.

Hasta el cierre de este reporte, TVN Noticias no había logrado contactar a José Emilio Moreno para conocer su reacción frente al recurso de nulidad presentado contra su elección.

Con información de Elizabeth González.