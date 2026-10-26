'No van a un sarao, van al frente de batalla': canciller Martínez-Acha advierte que panameños siguen viajando a Rusia

Dos panameños viajaron a Moscú pese a advertencias sobre reclutamiento para la guerra, reveló el canciller

Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller Javier Martínez-Acha advirtió que ciudadanos panameños siguen aceptando contrataciones para viajar a Rusia, pese a las alertas sobre los riesgos de involucrarse en la guerra con Ucrania, y reveló que dos panameños llegaron a Moscú la semana pasada.

No van a un sarao a Moscú o no van a un sarao a Ucrania, van al frente de batalla”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores al insistir en que estas ofertas no reflejan las condiciones que enfrentarán quienes las aceptan.

“A pesar de todas las advertencias, alertas, etcétera, siguen, siguen cayendo en este tipo de contrataciones que no dicen la realidad de lo que van a enfrentar una vez lleguen allá”, manifestó.

Martínez-Acha explicó que la representación diplomática panameña pudo intervenir para ayudar la semana pasada a uno de los dos ciudadanos que viajaron recientemente a la capital rusa. El otro no logró acceder a la embajada.

La semana pasada, a uno pudimos rescatarlo gracias a la intervención de nuestro embajador en Moscú, el otro, lastimosamente, no pudo acceder a la embajada”, señaló.

Cabe señalar que en agosto pasado la Cancillería anunció el regreso de 17 panameños —11 desde Rusia y 6 desde Ucrania.

Ante estos nuevos casos, el canciller reiteró su llamado a los panameños para que atiendan las advertencias y consideren el peligro de aceptar estas contrataciones.

Entonces, lo que pido es que presten atención”, declaró. “Es inconcebible, es inconcebible de verdad que todavía, que todavía ciudadanos panameños caigan ante esa invitación”.

Con información de María De Gracia.