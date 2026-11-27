José Raúl Mulino aseguró desde Chiriquí que el subsidio del tanque de gas se mantendrá vigente y que el precio no sufrirá ningún aumento.

Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino, abordó la situación del subsidio del tanque de gas y descartó que exista algún riesgo de que se elimine o modifique en perjuicio de los usuarios. Sus declaraciones se dieron en la provincia de Chiriquí.

El mandatario Mulino explicó que el tema ya fue conversado y que se aplicarán los correctivos necesarios.

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Señaló que sostuvo una reunión con la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, y afirmó que lo que se había planteado no va a suceder.

De acuerdo con lo expresado por José Raúl Mulino, el tanque de gas no corre riesgo bajo ninguna perspectiva y el subsidio continuará tal como se ha establecido.