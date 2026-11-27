El ministro Fernando Boyd Galindo informó que el próximo miércoles acudirá a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida superior a los 23 millones de balboas. Los pagos correspondientes a agosto, septiembre y octubre se realizarán en diciembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que cuenta con los recursos necesarios para cubrir los pagos pendientes por turnos extras del personal sanitario a nivel nacional, correspondientes a agosto, septiembre y octubre.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que, luego de una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se gestionaron los fondos para cumplir con estos compromisos.

"El próximo miércoles debemos acudir a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar el traslado de partida por más de $23 millones", indicó el ministro.

Boyd Galindo precisó que los pagos correspondientes a los tres meses adeudados se harán efectivos durante diciembre. En cuanto a los turnos extras de noviembre y diciembre, señaló que serán cancelados a inicios del próximo año, de acuerdo con el calendario habitual de pagos. El anuncio contempla al personal de salud que labora en hospitales y otras instalaciones sanitarias del país.