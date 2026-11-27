Incendio en una galera de Barraza deja pérdidas materiales
Los bomberos acudieron al lugar para apagar las llamas. No se reportaron heridos ni fallecidos.
Ciudad de Panamá, Panamá/Una galera utilizada para la cría de aves se incendió la mañana de este viernes en el sector de Barraza, en El Chorrillo. El fuego provocó pérdidas materiales.
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El teniente Erick Solís, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, describió la galera como un “depósito de gallos” y explicó que ya estaba en llamas cuando llegaron. Los bomberos comenzaron a apagar el fuego y, según Solís, en ese momento no pudieron ver a los animales.
Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.
Con información de Luis De Jesús Mendoza.