Los bomberos acudieron al lugar para apagar las llamas. No se reportaron heridos ni fallecidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una galera utilizada para la cría de aves se incendió la mañana de este viernes en el sector de Barraza, en El Chorrillo. El fuego provocó pérdidas materiales.

El teniente Erick Solís, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, describió la galera como un “depósito de gallos” y explicó que ya estaba en llamas cuando llegaron. Los bomberos comenzaron a apagar el fuego y, según Solís, en ese momento no pudieron ver a los animales.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.