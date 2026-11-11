Acodeco detecta 2,919 irregularidades en más de 40 mil inspecciones realizadas en Panamá

Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó 40,242 verificaciones metrológicas a nivel nacional hasta septiembre de 2026, con el objetivo de comprobar que los comercios ofrezcan productos y servicios de acuerdo con las cantidades y medidas anunciadas.

De acuerdo con las cifras del Departamento de Metrología de la institución, 37,323 inspecciones cumplieron con los parámetros establecidos, mientras que 2,919 presentaron irregularidades.

Los resultados representan un 7.3% de incumplimientos del total de verificaciones realizadas durante 2026. En comparación, durante todo 2025 se contabilizaron 51,963 inspecciones, de las cuales 6,523 registraron resultados no conformes, equivalentes al 12.6%.

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Entre las principales actividades de fiscalización figuran las revisiones de surtidores de combustible, que acumularon 1,167 verificaciones, con 24 incumplimientos. También se realizaron 35,279 pruebas al contenido neto de productos envasados, de las cuales 1,044 no cumplieron con los parámetros establecidos.

En cuanto a las pesas y balanzas, la entidad reportó 201 resultados, entre los cuales se identificaron 32 incumplimientos.

Las inspecciones también incluyeron materiales de construcción, grasas utilizadas en pailas y freidoras, calidad del arroz y tanques de gas de 25 libras. En estos últimos se verificaron aspectos como las conexiones, el peso de los cilindros y el rotulado.

Por otra parte, las verificaciones especiales sumaron 2,199 resultados durante 2026, de los cuales 1,162 presentaron incumplimientos. Estas fiscalizaciones responden a situaciones específicas que podrían afectar los derechos de los consumidores.

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La Acodeco señaló que estos controles buscan proteger los intereses económicos de la población y garantizar que los consumidores reciban exactamente las cantidades y medidas por las que pagan.

La institución también exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con pesas, medidas, cantidades o instrumentos de medición utilizados en establecimientos comerciales, mediante sus canales oficiales de atención.