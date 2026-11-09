Acodeco recomienda comparar precios y verificar promociones antes de las compras de fin de año

La Acodeco busca facilitar el acceso a sus servicios y fortalecer la vigilancia de las prácticas comerciales durante una de las temporadas de mayor movimiento en los comercios.

Ciudad de Panamá/Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo un llamado a la población a realizar compras responsables, comparar precios y verificar las condiciones de las promociones que ofrecen los establecimientos comerciales.

Jerónimo Ramírez, representante de la Acodeco, recomendó a los consumidores evitar las compras impulsivas y observar cuidadosamente los precios de los productos antes de tomar una decisión, así como comparar las ofertas disponibles en distintos comercios.

También advirtió sobre la importancia de revisar los anuncios publicitarios para identificar las condiciones de las promociones y ventas especiales, particularmente si los descuentos aplican a todos los productos del establecimiento o solamente a determinados artículos.

“En estos momentos, estamos recomendando a los consumidores que observen bien los precios, comparen los precios entre comercios, que no hagan compras a la ligera y también que verifiquen la publicidad en cuanto a las promociones y ventas especiales, y si la venta es total o parcial en el establecimiento comercial”, señaló Ramírez.

Otra de las recomendaciones es conservar las facturas y comprobantes de pago, ya que estos documentos pueden ser necesarios para presentar una queja ante la institución en caso de algún inconveniente posterior a la compra.

Por otro lado, Ramírez adelantó que la próxima semana se tiene previsto el lanzamiento de una plataforma digital que permitirá a los consumidores presentar denuncias y quejas, además de evaluar el comportamiento de los establecimientos comerciales en el mercado.

La Acodeco busca facilitar el acceso a sus servicios y fortalecer la vigilancia de las prácticas comerciales durante una de las temporadas de mayor movimiento en los comercios.

Con información de Jessica Román