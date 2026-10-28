Acodeco registra cerca de $7.7 millones en quejas por autos nuevos y usados

Los autos nuevos concentran la mayor cantidad de quejas; fueron 254, equivalentes a B/.6.69 millones. Por otra parte, los autos usados tuvieron 124 reclamaciones, siendo esto B/.1.01 millones.

Ciudad de Panamá/Entre los meses de enero a septiembre del 2026, ha habido 378 quejas relacionadas con la compra de vehículos usados y nuevos; así lo reportaron los departamentos de Conciliación y Vehículo a Motor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

De acuerdo con la Acodeco, estas quejas suman un monto aproximado de B/.7.7 millones.

A lo largo de nueve meses, los autos nuevos concentran la mayor cantidad de quejas, 254, equivaliendo a B/.6.69 millones. Por otra parte, los autos usados tuvieron 124 reclamaciones, siendo esto B/.1.01 millones.

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El incumplimiento de garantías lideró las reclamaciones con 260 casos y más de B/.5.8 millones. En autos nuevos abarcó el 74.4% de los casos (189 quejas), seguido por la falta de información y vicios ocultos. En autos usados representó el 57.3% (71 quejas), con la falta de información en el segundo puesto (29 casos).

La Acodeco aclaró que las cifras de casos ingresados no implican infracciones automáticas. Recomienda revisar contratos y garantías, exigir información clara sobre autos usados, conservar facturas y acudir a la institución con la documentación para buscar soluciones mediante conciliación.